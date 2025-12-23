Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів

Марія Николишин
23 грудня 2025, 14:38
698
Аналітик підкреслив, що додатковий тиск створюватиме динаміка валютного курсу.
Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів
Ціни на овочі в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • Овочі борщового набору почнуть дорожчати
  • Це станеться через зменшення запасів якісної продукції
  • Тарифи на електроенергію також будуть стимулювати зростання цін

Наприкінці 2025 року в Україні почнеться поступове подорожчання овочів борщового набору. Це станеться після періоду істотної "овочевої дефляції". Про це розповів Главреду аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, підняття цін буде викликане поступовим зменшенням запасів якісної продукції у вітчизняних сховищах і необхідністю залучення більш дорогого імпорту, що стане найбільш відчутним ближче до березня.

відео дня

"Витрати на підтримку температурного режиму в холодильних камерах в умовах дорогої електроенергії також будуть стимулювати зростання цін на картоплю, моркву і капусту", - каже експерт.

Він додав, що паралельно з цим ціни на вітчизняні фрукти, зокрема яблука і груші, також будуть рости через зменшення пропозиції і залежність від енергоресурсів для підтримки умов у сховищах.

"Додатковий тиск створюватиме динаміка валютного курсу, що прямо відбивається на вартості імпортних фруктів і овочів", - підкреслив Гопка.

Які овочі подорожчають найбільше

Економіст Володимир Чиж говорив, що через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни.

За його словами, найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.

"З огляду на значні витрати виробників та продавців на електроенергію, а також через вплив імпортного фактору ці овочі в супермаркетах можуть коштувати близько 200 грн/кг і більше", - підкреслив він.

Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.

Крім того, з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти ціни на продукти новини України овочі Максим Гопка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

14:13Фронт
Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

13:54Синоптик
Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

25 грудня або 7 січня: священник сказав, коли правильно святкувати Різдво

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Де саме потрібно прибрати в день перед Святвечором: суворі прикмети 23 грудня

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Долар перед Різдвом "летить" у прірву: в Україні різко переписали ціни на валюту

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Для здоров'я кишківника: вчені назвали напій, який варто пити щодня

Останні новини

15:56

"Була гонитва за кар’єрою": Педан зізнався, чому більше не працює на Різдво

15:45

Королівський салат на новорічний стіл - ідеальне поєднання всіх інгредієнтівВідео

15:43

У житті трьох знаків зодіаку закінчується "чорна смуга": проблеми позаду

15:37

Не потрібно "ухаживать" за дівчиною - український варіант російського словаВідео

15:29

Залишати брудний посуд на ніч категорично не можна: чим загрожує така звичка

Коли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рікКоли чекати завершення війни в Україні: важливий прогноз на 2026 рік
15:18

Кирило Буданов є політиком нового типу, – Forbes

15:14

Україна може піти на територіальні поступки: у Німеччині назвали умову

15:12

Активісти Stop Odrex повідомили про блокування роботи сайту після скарг клініки

15:09

Зрадниця Повалій приватно виступила для Путіна - як це було

Реклама
15:04

У справі проти ексголови ДСА задіяли агента НАБУ з громадянством росії, який сидів за шахрайство, – Сальніков

14:47

Повернення Танців з зірками та особливий ефір ТСН: що покаже 1+1 Україна у різдвяно-новорічний період

14:39

Не менше 33 років стажу: за яких умов українці можуть вийти на пенсію в 60 років

14:38

Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів

14:13

Атака РФ була раптовою: військовий повідомив про важкі бої в прикордонні

14:01

Викидати точно не потрібно: як із користю використати хвою від ялинки

13:54

Заряд святкового настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 1)

13:54

Влупить сніг та морози до -12 градусів: українцям розповіли про погоду на Різдво

13:43

"Нормально": Готочкіна розповіла, чи важко їй приховувати роман із Цимбалюком

13:25

Як зберегти свіжість новорічної ялинки надовго: поради експерта

13:24

Настя Каменських покинула США і зважилася на зміни зовнішності - деталіВідео

Реклама
13:09

"Очікується зростання": експерт попередив про зміну курсу однієї з валют у січні

13:08

Гороскоп Таро на сьогодні 24 грудня: Рибам - відкривається шлях, Терезам - відповіді

13:01

Нові соцстандарти-2026: кому підвищать зарплати у 2,5 раза в новому році

12:41

Люди вибігали з криком: кияни розповіли про момент удару РФ по житловому будинку

12:34

"Вперше зізнаюся": Lida Lee підтвердила роман із Даніелем СалемомВідео

12:32

"Кинджали", "Іскандери" та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

12:13

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

12:12

"Проміняв футбол на жінку": коханий Квіткової потрапив у гучний скандал

12:00

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня

11:51

"Вертоліт розірвало на шматки": у Черкаській області розбився Мі-24, загинув Герой України

11:47

Як вивести старі плями на кухонних рушниках: прості та робочі методи

11:45

Що має найжахливіший запах у світі: вчені назвали несподіваних претендентівВідео

11:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 грудня (оновлюється)

11:24

Яке 24 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

11:10

"Тур по лікарях": Астаф'єва зробила заяву на тлі чуток про важкий діагноз

10:59

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

10:50

РФ завдала масованого удару по енергетиці: майже вся Рівненщина без світла, ситуація складна

10:38

"Цинічний удар напередодні Різдва": Свириденко розповіла про наслідки атаки РФ

10:36

Краще обійти: чому не можна переступати через людину

10:29

"Є втрати": Зеленський повідомив про трагічні наслідки нічної атаки РосіїФото

Реклама
10:24

"Це про політику": Пугачова голосно висловилася новою піснеюВідео

10:13

Під час "прямої лінії" з Путіним на російському ТБ показали двійника - ЦПД

10:09

Що потрібно зробити з монетою на Різдво: мольфар поділився дієвим ритуаломВідео

10:07

Зірки, які померли у 2025 році: з ким прощалися українці

09:57

Катерина Риженкова досьє

09:46

Астрологи назвали речі, які не слід зберігати в гаманці

09:35

Відома акторка поставила на місце Ксенію Мішину - деталі

09:31

Відключення світла в Україні - графіки на 23 грудня (оновлюється)

09:20

Путін веде Росію до фінансового краху і дефолту - The Washington Post

09:19

Пошук шляхів завершення війни зайшов у глухий кутПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти