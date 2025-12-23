Запаси починають зменшуватись: в Україні скоро подорожчає низка продуктів

Аналітик підкреслив, що додатковий тиск створюватиме динаміка валютного курсу.

Ціни на овочі в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Овочі борщового набору почнуть дорожчати

Це станеться через зменшення запасів якісної продукції

Тарифи на електроенергію також будуть стимулювати зростання цін

Наприкінці 2025 року в Україні почнеться поступове подорожчання овочів борщового набору. Це станеться після періоду істотної "овочевої дефляції". Про це розповів Главреду аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, підняття цін буде викликане поступовим зменшенням запасів якісної продукції у вітчизняних сховищах і необхідністю залучення більш дорогого імпорту, що стане найбільш відчутним ближче до березня.

"Витрати на підтримку температурного режиму в холодильних камерах в умовах дорогої електроенергії також будуть стимулювати зростання цін на картоплю, моркву і капусту", - каже експерт.

Він додав, що паралельно з цим ціни на вітчизняні фрукти, зокрема яблука і груші, також будуть рости через зменшення пропозиції і залежність від енергоресурсів для підтримки умов у сховищах.

"Додатковий тиск створюватиме динаміка валютного курсу, що прямо відбивається на вартості імпортних фруктів і овочів", - підкреслив Гопка.

Які овочі подорожчають найбільше

Економіст Володимир Чиж говорив, що через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни.

За його словами, найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.

"З огляду на значні витрати виробників та продавців на електроенергію, а також через вплив імпортного фактору ці овочі в супермаркетах можуть коштувати близько 200 грн/кг і більше", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні куряче м’ясо подешевшало в середньому на 20%. За пів року гуртова ціна курячої тушки впала зі 110 грн/кг до 85-90 грн/кг.

Ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.

Крім того, з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

