Підвищення тарифів на воду в Україні: в уряді зробили важливу заяву

Інна Ковенько
23 грудня 2025, 16:06
В уряді заявили, що тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.
Підвищення тарифів на воду в Україні
Головне:

  • Тарифи на воду залишаться без змін
  • Уряд звернувся до регулятора з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням відтермінувати заплановане підвищення тарифів на воду.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що тарифи на воду для населення мають залишитися без змін.

Вона наголосила, що в умовах війни українці не повинні зазнавати додаткового фінансового тиску.

"Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги", - йдеться у повідомленні.

Підвищення тарифів на воду - думка експерта

Як повідомляв Главред, експертка з питань ЖКГ Христина Ненно не виключила ймовірності підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році. Вона уточнила, що це може статися в разі зростання цін на електроенергію.

"Імовірність 50 на 50. Коли востаннє намагалися підвищити тарифи, це викликало суспільне невдоволення, і рішення скасували, Кабмін втрутився", - підкреслила експертка.

При цьому вона також нагадала про те, що раніше вже були спроби підвищення тарифів для побутових споживачів.

"Виходимо з того, чи зростатиме ціна на світло. Якщо все-таки підуть на цей крок і підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити", - додала Ненно.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у 2026 році українців очікує оновлена система тарифів на електроенергію - уряд залишає один базовий тариф, але розширює можливості економії завдяки спеціальним та пільговим опціям.

Крім того, з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Раніше повідомлялося, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

