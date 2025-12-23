"Тур по лікарях": Астаф'єва зробила заяву на тлі чуток про важкий діагноз

Співачка зробила тривожне зізнання.

Українська співачка Даша Астаф'єва довгий час оповита чутками про стан її здоров'я. Артистка взяла участь у шоу "Тихенько-подкаст", де розповіла про свої походи по лікарях і бажання на наступний рік.

Співачка зазначила, що 2025 рік для неї ознаменувався постійними зверненнями до лікарів. Даша нещодавно відсвяткувала 40-річчя і зізналася, що в новому році хоче залишити позаду проблеми зі здоров'ям, які безпосередньо впливають на якість її життя.

"Мені цього року виповнилося 40, і такого туру по лікарях я ще не робила ніколи. Хочу від щирого серця відпустити всі хвороби, страхи, проблеми, які заважають жити класне життя. Хочу побажати всім українцям здоров'я, і щоб ніякі хвороби, проблеми або некомфортні відчуття вам не заважали", - сказала Астаф'єва.

У мережі вже довгий час пліткують про діагноз Даші. На співачці помітили перуку і відсутність брів, що роздуло розмови про те, що вона хворіє на рак. Сама Астаф'єва різко висловилася про людей, які робили такі припущення.

"Гірші за ворога - свої з такою гнилою душею. Виявилося, що ними можуть бути не тільки чужі, багато і своїх", - написала артистка.

Про діагноз виконавиці висловився і блогер-пліткар Богдан Беспалов, який раніше повідомив про проблеми зі здоров'ям Степана Гіги. На припущення, що у Даші загострилося захворювання шкіри, він відповів негативно.

"Там усе куди серйозніше. Але більше ні слова, а то зараз підхоплять і всюди пабліки понесуть. Вона давно перуки носить, як почалися проблеми зі здоров'ям", - прокоментував блогер.

