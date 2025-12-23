Рус
"Тур по лікарях": Астаф'єва зробила заяву на тлі чуток про важкий діагноз

Христина Трохимчук
23 грудня 2025, 11:10
88
Співачка зробила тривожне зізнання.
Даша Астаф'єва - діагноз
Даша Астаф'єва - діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астаф'єва, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Даша Астаф'єва зробила заяву про свої хвороби
  • Що вона бажає собі в новому році

Українська співачка Даша Астаф'єва довгий час оповита чутками про стан її здоров'я. Артистка взяла участь у шоу "Тихенько-подкаст", де розповіла про свої походи по лікарях і бажання на наступний рік.

Співачка зазначила, що 2025 рік для неї ознаменувався постійними зверненнями до лікарів. Даша нещодавно відсвяткувала 40-річчя і зізналася, що в новому році хоче залишити позаду проблеми зі здоров'ям, які безпосередньо впливають на якість її життя.

відео дня
Даша Астафьева - болезнь
Даша Астаф'єва - хвороба / фото: instagram.com, Даша Астаф'єва

"Мені цього року виповнилося 40, і такого туру по лікарях я ще не робила ніколи. Хочу від щирого серця відпустити всі хвороби, страхи, проблеми, які заважають жити класне життя. Хочу побажати всім українцям здоров'я, і щоб ніякі хвороби, проблеми або некомфортні відчуття вам не заважали", - сказала Астаф'єва.

У мережі вже довгий час пліткують про діагноз Даші. На співачці помітили перуку і відсутність брів, що роздуло розмови про те, що вона хворіє на рак. Сама Астаф'єва різко висловилася про людей, які робили такі припущення.

"Гірші за ворога - свої з такою гнилою душею. Виявилося, що ними можуть бути не тільки чужі, багато і своїх", - написала артистка.

Даша Астаф'єва - подкаст
Даша Астаф'єва - подкаст / фото: instagram.com, Даша Астаф'єва

Про діагноз виконавиці висловився і блогер-пліткар Богдан Беспалов, який раніше повідомив про проблеми зі здоров'ям Степана Гіги. На припущення, що у Даші загострилося захворювання шкіри, він відповів негативно.

"Там усе куди серйозніше. Але більше ні слова, а то зараз підхоплять і всюди пабліки понесуть. Вона давно перуки носить, як почалися проблеми зі здоров'ям", - прокоментував блогер.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, випустила нову пісню "Давай просто жити", що викликала неоднозначну реакцію у росіян.

Також український актор-воїн Андрій Федінчик розповів про рішення, яке критично вплинуло на сімейне життя з Наталкою Денисенко. Андрій поділився, що після одного з обстрілів Києва прийняв спонтанне рішення йти захищати Україну.

Про персону: Даша Астаф'єва

Дарина (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

23:44

Як виростити "доларове дерево" з листка: домашній метод, який працюєВідео

23:28

Американці воювали проти РФ: на фронті загинули двоє добровольців зі США

22:27

"Я випала": KOLA вперше розповіла про свого партнера на "Танцях з зірками"

