Зрадниця Повалій приватно виступила для Путіна - як це було

Таїсія Повалій виступила для Путіна / колаж: Главред, скрін із відео

Співачка Таїсія Повалій, яка втекла з України і відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ на свою батьківщину, удостоїлася "честі" від диктатора Володимира Путіна. Як повідомляють росЗМІ, співачку разом з іншими вірними режиму виконавцями відправили звеселяти президента країни-агресора і його гостей.

Крім зрадниць України Повалій і Корольової, на неформальному саміті глав СНД у Санкт-Петербурзі зібралася ціла тусовка лояльних артистів: Стас Михайлов, Михайло Шуфутинський, Микола Расторгуєв, Ігор Крутой, Ігор Ніколаєв, Михайло Турецький, Олександр Маршал та Ярослав Дронов (Shaman). Як заявили пропагандистські росЗМІ, випадкових співаків там не було - усіх зібрали на спецборт у Москві та доставили прямо до місця подій.

Таїсія Повалій - де зараз / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"За обідом для гостей традиційно виступили співаки, яких привезли з Москви спецбортом і збирали ретельно, випадкових людей не було. А зібрали найкращих, звісно. Така подія, що ви хочете... Причому неформальна", - заявив журналіст Андрій Колесников.

Не обійшлося і без фірмового знущання з боку російського диктатора, який повсюдно відомий своїми запізненнями. Артистів замкнули в гримерках і змусили чекати шість годин, надавши їм лише воду. Однак це не засмутило вірних Кремлю співаків, і вони з натхненням розважали гостей Путіна.

Путін запросив на виступ зрадниць України / фото: t.me/news_kremlin

"Так, чекали і сиділи в гримерках з ранку, і шість годин, потім, зізнавалися, на одній воді... Але від цього голоси тільки дзвінкішими, здається, ставали", - написали пропагандисти.

