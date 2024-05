Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією: в ISW назвали причини

У ніч із 22 на 23 травня російські прикордонники зняли 24 буї, які використовували для позначення судноплавних маршрутів в естонських водах на річці Нарві, що демаркує міжнародний кордон між Естонією та РФ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, це створить умови для подальшого сумніву в морських кордонах і перевірки рішучості НАТО.

Глава прикордонного управління Східної префектури Естонії Ерік Пургель заявив, що Естонія встановила перші 50 із запланованих 250 буїв 13 травня відповідно до естонсько-російської угоди 2022 року, яка була підписана ще до повномасштабного вторгнення РФ до України. За словами Пургеля, країна-агресор Росія оголосила, що не згодна з місцями приблизно половини запланованого розміщення буїв.

МЗС Естонії заявило, що видалення Росією буїв "добре вписується в ширшу схему" провокаційних дій РФ, і що Естонія розглядатиме цю подію як "провокаційну прикордонну подію".

У МЗС країни також зажадали роз'яснень від російських прикордонників і дипломатичних чиновників і негайного повернення буїв. За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, Росія використовує прикордонні проблеми як засіб створення страху і занепокоєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав пропозицію Міноборони РФ "адекватними кроками" щодо гарантування безпеки у відповідь на ескалацію напруженості та підвищення рівня конфронтації в Балтійському регіоні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.