Прикордонники РФ демонтували лінію демаркації на кордоні з Естонією: в ISW назвали причини

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, це створить умови для подальшого сумніву в морських кордонах та перевірки рішучості НАТО.

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РФ влаштувала провокацію проти Естонії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

У ніч із 22 на 23 травня російські прикордонники зняли 24 буї, які використовували для позначення судноплавних маршрутів в естонських водах на річці Нарві, що демаркує міжнародний кордон між Естонією та РФ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, це створить умови для подальшого сумніву в морських кордонах і перевірки рішучості НАТО.

Глава прикордонного управління Східної префектури Естонії Ерік Пургель заявив, що Естонія встановила перші 50 із запланованих 250 буїв 13 травня відповідно до естонсько-російської угоди 2022 року, яка була підписана ще до повномасштабного вторгнення РФ до України. За словами Пургеля, країна-агресор Росія оголосила, що не згодна з місцями приблизно половини запланованого розміщення буїв.

МЗС Естонії заявило, що видалення Росією буїв "добре вписується в ширшу схему" провокаційних дій РФ, і що Естонія розглядатиме цю подію як "провокаційну прикордонну подію".

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У МЗС країни також зажадали роз'яснень від російських прикордонників і дипломатичних чиновників і негайного повернення буїв. За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, Росія використовує прикордонні проблеми як засіб створення страху і занепокоєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав пропозицію Міноборони РФ "адекватними кроками" щодо гарантування безпеки у відповідь на ескалацію напруженості та підвищення рівня конфронтації в Балтійському регіоні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади в Балтійському морі. За його словами, в Естонії для цього є всі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

Директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років.

Росія після 2027 року може атакувати країни Балтії, припустила литовський депутат Довіле Шакаліне. За її словами, щоб цього не допустити, країни Заходу повинні надати належну військову підтримку Україні.

Росія може спробувати напасти на одну з країн Балтії, якщо Україні не вдасться здобути перемогу у війні, вважає колишній керівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Потрібно зробити все для того, щоб Київ переміг Москву.

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