"РФ захопить країни Балтії за сім днів": у ГУР попередили Європу про небезпеку

Хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, заявив Вадим Скібіцький.

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Найбільшим невідомим фактором війни є Європа, вважає Вадим Скібіцький / Колаж: Главред, фото: РБК Україна, depositphotos.com

Якщо сусіди України не знайдуть спосіб подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Києву у війні з країною-агресором РФ, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist.

Зокрема, загроза може нависнути над країнами Балтії.

Представник ГУР ставить під сумнів значення статті 5 Хартії колективної оборони НАТО і навіть присутності військ Північноатлантичного альянсу в державах, що межують з Україною. За його словами, вони можуть мало що значити, якщо піддати їх перевірці.

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"Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО становить десять днів", - вважає Скібіцький.

За його словами, хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних військ і морської піхоти Росії, які колись вселяли страх, щонайменше на десятиліття.

Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу, зберігши Україну в грі.

"Ми продовжимо боротьбу. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни [...] залежить не лише від нас", - резюмував Скібіцький.

Про що ще говорив Скібіцький в інтерв'ю The Economist

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що Україна не зможе перемогти у війні лише на полі бою. Навіть якщо ЗСУ змогли б відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, це не завершило б війну. За його словами, війни такого роду можуть закінчитися лише договорами. Обидві сторони намагаються зайняти "вигідну позицію" перед потенційними переговорами, які можуть початися не раніше другої половини 2025 року.

Скібіцький заявив, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Він припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Також, за словами Скібіцького, ймовірна окупація Часова Яру в Донецькій області є лише питанням часу. Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому".

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - сказав він.

Представник ГУР додав, що Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький - генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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