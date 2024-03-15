Росія готується до нової війни: розкрито плани Путіна і терміни

Країна-окупантка Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки, тому у Москви "все йде за планом", вважають у естонській розвідці.

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У Путіна готуються до війни з НАТО, але її не можна назвати неминучою - розвідка Естонії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Росія, ймовірно, готується до війни з НАТО, яка може статися орієнтовно в наступні 10 років. Кремль перевів економіку на військові рейки і проводить переформатування своєї армії. Про це заявили у розвідці Естонії.

Як повідомляє Foreign Policy, генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін сказав, що окупанти навчилися на помилках початкових етапів війни і адаптуються з серйозною швидкістю.

"Схоже, що росіяни в принципі перетворюються на організацію, яка вчиться в армії", - зазначив він. відео дня

Росін акцентував увагу на тому, що Росія завжди діяла за допомогою масовості. Окупанти, судячи з усього, створять низькотехнологічні війська зразка СРСР з "великою вогневою потужністю і артилерією".

Війна РФ і НАТО не неминуча

На думку естонського розвідника, війна РФ і НАТО - не неминуча. Ще можна вдатися до кроків з метою стримування Москви.

"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання полягає в тому, щоб зробити Україну успішною в цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - підкреслив Каупо Росін.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війна Росії проти НАТО

Війна РФ і Північноатлантичного альянсу - ймовірний сценарій, вважає шеф Пентагону Ллойд Остін. За його словами, зіткнення можливе в тому разі, якщо Україна програє війну.

Якщо Росія нападе на Фінляндію і країни Балтії, ракети полетять на її територію, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. Йтиметься про нелінійну війну, якої, на думку Бадрака, так боїться Путін.

Росія може раптово напасти на НАТО, припустив міністр закордонних справ Латвії Габріелюс Ландсбергіс. Він закликав не чекати аналога Перл-Гарбора, а допомагати Україні.

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