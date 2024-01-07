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Молдова або одна з країн Балтії: ексглава ЦРУ назвав мету Путіна в разі перемоги

Андрій Ганчук
7 січня 2024, 21:05
Лінія оборони Північноатлантичного альянсу тепер проходить між Україною і Росією, потрібно зробити все, щоб Москва програла, сказав Девід Петреус.
Війська РФ, Путін
Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні - Петреус / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Якщо Україні не вдасться здобути перемогу у війні з агресором Росією, декілька країн Європи можуть опинитися в небезпеці. Глава Кремля Володимир Путін може спробувати піти далі - наприклад, на Молдову, одну з країн Балтії або інші країни. Лінія оборони НАТО тепер між українською та російською державами. Про це заявив колишній керівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Як повідомляє CNN, він розповів про те, що Путін у разі перемоги над Україною не зупиниться і спробує піти далі. Тому потрібно зробити все для того, щоб перемогу у війні здобув саме Київ.

За його словами, під загрозою можуть опинитися Молдова, одна з країн Балтії або інші держави.

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"Якщо Росія переможе, якщо Путіну вдасться досягти своєї дуже великої мети в Україні, він не зупиниться на досягнутому. Наступною метою стане Молдова, можливо, одна з країн Балтії або інші країни. Генрі Кіссінджер перед смертю сказав, що лінія оборони НАТО тепер знаходиться на кордоні між Україною і Росією, і я з цим повністю згоден", - підкреслив Девід Петреус.

Загроза Росії країнам Європи

Путін посилюється, загроза Європі зростає, сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На думку очільника німецького відомства, у європейських країн є 5-8 років, щоб підготуватися. Загрози Грузії, Молдові та країнам Балтії потрібно сприймати серйозно.

В ЄС заговорили про єдину "європейську армію" на тлі загрози прямої війни з РФ. Зокрема, керівник МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що Європі потрібна армія, якщо вона хоче бути миротворцем.

На Європу чекає "довга конфронтація" з Росією, вважає міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем. За його словами, напруженість триватиме, доки Москва буде порушувати норми міжнародного права.

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Балтия Молдова Володимир Путін Девід Петреус війна Росії та України
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