У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом

Командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі, пише Мілітарний.
За його словами, у Естонії для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.
"Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем – можливу блокаду у Балтійському морі", - розповів Херем.
У звʼязку з цим Росія не зможе розгорнути корабельну і протикорабельну ППО у Балтійському морі, сподіваються у Таллінні.
"Червоні лінії" НАТО - що варто знати
НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.
При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.
Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО , і це питання є темою перемовин зі США.
Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю в Білорусь.
Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога
Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.
У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.
У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.
Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.
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