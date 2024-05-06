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У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом

Яна Ставська
6 травня 2024, 01:20
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Члени НАТО звертають увагу на активність російських військ у Балтійському морі.
У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом
Естонія допомагає Україні зброєю з перших днів повномасштабного вторгнення / Колаж Главреда. Фото: пресслужба російського флоту, baltdefcol.org

Командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі, пише Мілітарний.

За його словами, у Естонії для цього є усі можливості - як морські міни, так і протикорабельні ракети.

"Разом з Польщею, Швецією та Фінляндією, які щойно вступили до НАТО, ми повинні мати можливість вирішити одну з наших ключових проблем – можливу блокаду у Балтійському морі", - розповів Херем.

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У звʼязку з цим Росія не зможе розгорнути корабельну і протикорабельну ППО у Балтійському морі, сподіваються у Таллінні.

"Червоні лінії" НАТО - що варто знати

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову, писала Repubblica.

При цьому наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ до України. Утім, проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО , і це питання є темою перемовин зі США.

Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю в Білорусь.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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