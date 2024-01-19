Країни Балтії готуються відбити напад Росії: зведуть лінії оборони з бункерами

Укріплення, які побудують Латвія, Литва та Естонія, повинні допомогти країнам затримати російських окупантів на кордоні до прибуття союзників.

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Країни Балтії готуються до відбиття можливого нападу агресора Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – готуються до відбиття потенційної військової агресії Росії. Вони побудують бетонні оборонні лінії, щоб захистити свої території. Такі укріплення повинні допомогти затримати противника на кордоні і дати час союзникам прийти на допомогу.

Естонія побудує лінію з 600 бункерів

Як повідомляє Postimees, Естонія на східному кордоні спорудить лінію оборони, яка складатиметься приблизно з 600 бетонних бункерів. Мета - відбити потенційну російську військову агресію.

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Лінія з'явиться в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії. Деякі бункери також будуть і біля Чудського озера.

Оборонні лінії Латвії та Литви

Також наголошується, що під час зустрічі в Ризі, яка відбулася в п'ятницю, 19 січня, аналогічне рішення було ухвалено і Латвією з Литвою. Для НАТО всі три країни є однією оборонною зоною.

Як бетонні лінії дозволять зупинити Росію

Радник віце-канцлера естонського Міністерства оборони Кайдо Тійтус розповів про те, що такі укріплення потрібні для того, щоб з першого метра можна було захистити свою територію.

"Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вище", - зазначив чиновник і додав, що об'єкти дозволять затримати ворога на кордоні і дати час на прибуття підкріплення з боку союзників.

Що являють собою бункери країн Балтії

Вказано, що бункери мають захистити військових від вогневого впливу противника та осколків снарядів. Міцність бункера повинна допомогти витримати попадання снаряда калібру 152 мм.

У кожному бункері можна буде розмістити 10 осіб. Розмір бункера - 30-35 квадратних метрів. Споруда спроектована так, щоб військові, які там перебувають, могли тримати оборону тривалий час. Також там є і спальні місця.

Кайдо Тійтус підкреслив, що Естонія останніми роками зміцнювала східний кордон огорожами, проте вони неефективні у воєнний час.

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Росія після 2027 року може атакувати країни Балтії, припустила литовська депутатка Довіле Шакалін. За її словами, щоб цього не допустити, країни Заходу повинні надати належну військову підтримку Україні.

Глава Кремля Володимир Путін створює передумови для агресивних дій проти країн Балтії, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Американці проаналізували заяву Путіна щодо загрози депортації з Латвії росіян, які порушили закон про імміграцію і дійшли висновку щодо того, що агресія може бути здійснена під виглядом "захисту співвітчизників".

Росія може спробувати напасти на одну з країн Балтії, якщо Україні не вдасться здобути перемогу у війні, вважає колишній керівник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Потрібно зробити все для того, щоб Київ переміг Москву.

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