УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії: у Литві попередили про загрозу

Андрій Ганчук
9 жовтня 2023, 14:56 оновлено 9 жовтня, 15:01
Країна-агресорка Росія може атакувати Латвію, Литву та Естонію, скориставшись "війною" Китаю і США, вважає литовська депутатка Довіле Шакалін.
Литва, карта
Треба допомогти перемогти Україні, інакше Росія нападе на країни Балтії - Шакалін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, depositphotos.com

Треба допомогти Україні здобути перемогу у війні з державою-окупантом Росією, інакше після 2027 року Москва, скориставшись протистоянням Китаю і США, атакує країни Балтії. Про це заявила представниця Комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакалін.

В ефірі Суспільного вона розповіла про те, що якщо буде війна між Китаєм і США, у Росії з'явиться так зване вікно можливостей і Москва атакує країни Балтії.

"Деякі колеги в Південній Європі в цьому сенсі досі не хочуть зрозуміти, що якщо ми не вирішимо проблему з Україною, якщо ми не допоможемо Україні перемогти зараз, Росія використає це вікно можливостей, коли буде війна між Китаєм і Америкою", - зазначила Шакалін.

відео дня

За словами депутата, російські окупанти можуть атакувати Латвію, Литву та Естонію після 2027 року.

"Чому деякі мої колеги ще не дійшли до цього? Тут є спільні для всіх проблеми. Одна з них - те, що ризик і загрозу, що несе Китай, не всі країни бачать однаково. Відверто кажучи, не всі експерти в Україні розуміють, що Китай це не друг, що це той, хто грає таку ж довгу імперіальну політику, як і Росія", - підкреслила Довіле Шакалін.

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Росія атакує інші країни в 2028 році, якщо їй вдасться заморозити розв'язану проти України війну, вважає президент Володимир Зеленський. На його думку, російські окупанти можуть знову напасти на Україну, країни Балтії та держави, де присутній військовий контингент Москви.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то в 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які знаходяться у фокусі російської експансії. Крім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - попередив український гарант.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Росія готується до конфлікту з країнами НАТО. Зокрема, створюється Ленінградський військовий округ, що може свідчити про підготовку російської агресії проти країн Альянсу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Балтия війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

16:02 Синоптик
Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

15:57 Україна
Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

15:40 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:13

Як перевести вікна в зимовий режим: буде тепліше і без протягів

16:09

Максим Галкін показав, як Ліза та Гаррі ховаються в бомбосховищі від обстрілів

16:02

Будуть заморозки, в кількох областях дощ: синоптики попередили про небезпечну погоду

15:57

Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала": у ЗСУ пояснили причину

15:48

У ТЦК на Буковині побили затриманого на очах у поліції: почалася перевіркаВідео

Росія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - ЗолотарьовРосія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - Золотарьов
15:40

Росія вперше за півроку перекинула до Маріуполя нові резерви - ЗМІ

15:40

Зеленський звільнив командувача Сил тероборони: вже відомо хто його замінить

15:14

"Все дуже серйозно": Росія готується відновити випробування ядерної зброї - Reuters

15:14

Війна в Україні може затягтися на роки, є три сценарії розвитку подій – РустамзадеЕксклюзив

Реклама
15:00

Результат просто неймовірний: як садити озимий часник для великого врожаю

14:56

РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії: у Литві попередили про загрозу

14:54

Як зробити, щоб не потіли вікна в машині: механік показав диво-лайфхакВідео

14:52

Втратив мільйони: зірку Кухні Назарова обікрали в Москві

14:44

ЗСУ отримали 120 дронів за сприяння Favbet Foundation

14:37

Місячний календар 10 жовтня 2023: один з найнебезпечніших днів у році віщує збитки і проблеми зі здоров'ям

14:24

"Українська команда" передала на передову черговий позашляховик для Третьої штурмової бригади

14:12

Армія РФ обстріляла церкву в Херсоні: є поранені, віряни прикривали одне одного тіламиФото

14:03

День ангела 10 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

13:45

Божевільна провокація: в ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі

13:40

"Тисячі ракет проти мирних міст": Зеленський потужно засудив напад на Ізраїль

Реклама
12:50

Ілюзія вразила Інтернет: лише геній скаже, в який бік вона рухається

12:45

"Стирчать вуха не лише Ірану": Подоляк вказав на зв'язок війн в Ізраїлі та Україні

12:44

Зараз таких немає: для чого в СРСР робили унітази з "поличкою"

12:27

Тіна Кароль вперше показала закулісся концертів воєнного часу: "Не про відчай"Відео

12:26

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС - ЦАХАЛ

12:10

Тест для Верховної Ради: Кулеба назвав дату початку переговорів про вступ до ЄС

11:57

"Горджуся, що я єврей": Галкін сказав, чи збирається тікати з Пугачовою з ІзраїлюВідео

11:54

Прикидався рятувальником і коригував ракетні удари: СБУ викрила агента РФ

11:15

"Поляки заслуговують на правду": Дуда зробив нову заяву про конфлікт з Україною

11:12

Гороскоп на завтра 10 жовтня 2023: Овну - ревнощі, Терезам - розмови про переїзд та дітей

11:10

"Авіабомби збивати не можемо": у ЗСУ сказали, що критично потрібно для захисту від КАБВідео

11:05

Дієтолог назвала засіб, який сприяє росту волосся і зупиняє його випадання

11:02

Хитрий тест на IQ: знайдіть правильну відповідь всього за 15 секунд

10:35

Неймовірно ніжний, кремовий торт із згущенкою за 1 годину - секрет приготування

10:29

Коли переводять годинники в Україні: як правильно перейти зимовий час

10:24

ХАМАС "серйозно ослаблений": в ЦАХАЛ повідомили, що зараз відбувається в ІзраїліВідео

10:23

Одна людина загинула і 18 поранені: окупанти вдарили по житлових кварталах на ХерсонщиніФото

09:51

Ми програємо, коли майбахів у Києві стане більше, ніж старих пікапів на фронтіПогляд

09:41

Яке свято завтра 10 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

09:40

Українців могло загинути більше: МЗС оновило інформацію про ситуацію в Ізраїлі

Реклама
09:37

Ізраїль був обдурений: у Reuters дізналися, як ХАМАС вдалося влаштувати раптову атаку

09:32

Смачніше, ніж в магазині: кухар показав, як зробити ідеальний домашній майонезВідео

09:22

Напад на Ізраїль не пов’язаний з фокусом Заходу на Україні – Блінкен

08:55

Яке свято сьогодні 9 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:48

Експерт розповів, як видалити цвіль і грибок зі штор, не пошкоджуючи їх

08:30

РФ намагається уповільнити ЗСУ: що придумали окупанти, розповіли в ISW

08:29

Ізраїль масовано вдарив по Сектору Газа: знищують будинки усіх бойовиків

08:26

Ці гарячі булочки на сніданок стануть зіркою на вашому столі: рецепт смакоти для дітей

07:06

На засіданні Радбезу ООН жодни хрішень щодо Ізраїлю не ухвалено - CNN

06:55

Потрібно знайти ведмедя у лісі за 14 секунд: неймовірна оптична ілюзія

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти