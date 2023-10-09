РФ після 2027 року може атакувати країни Балтії: у Литві попередили про загрозу

Країна-агресорка Росія може атакувати Латвію, Литву та Естонію, скориставшись "війною" Китаю і США, вважає литовська депутатка Довіле Шакалін.

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Треба допомогти перемогти Україні, інакше Росія нападе на країни Балтії - Шакалін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, depositphotos.com

Треба допомогти Україні здобути перемогу у війні з державою-окупантом Росією, інакше після 2027 року Москва, скориставшись протистоянням Китаю і США, атакує країни Балтії. Про це заявила представниця Комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакалін.

В ефірі Суспільного вона розповіла про те, що якщо буде війна між Китаєм і США, у Росії з'явиться так зване вікно можливостей і Москва атакує країни Балтії.

"Деякі колеги в Південній Європі в цьому сенсі досі не хочуть зрозуміти, що якщо ми не вирішимо проблему з Україною, якщо ми не допоможемо Україні перемогти зараз, Росія використає це вікно можливостей, коли буде війна між Китаєм і Америкою", - зазначила Шакалін. відео дня

За словами депутата, російські окупанти можуть атакувати Латвію, Литву та Естонію після 2027 року.

"Чому деякі мої колеги ще не дійшли до цього? Тут є спільні для всіх проблеми. Одна з них - те, що ризик і загрозу, що несе Китай, не всі країни бачать однаково. Відверто кажучи, не всі експерти в Україні розуміють, що Китай це не друг, що це той, хто грає таку ж довгу імперіальну політику, як і Росія", - підкреслила Довіле Шакалін.

Загроза нападу Росії на країни Балтії

Росія атакує інші країни в 2028 році, якщо їй вдасться заморозити розв'язану проти України війну, вважає президент Володимир Зеленський. На його думку, російські окупанти можуть знову напасти на Україну, країни Балтії та держави, де присутній військовий контингент Москви.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то в 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які знаходяться у фокусі російської експансії. Крім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - попередив український гарант.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Росія готується до конфлікту з країнами НАТО. Зокрема, створюється Ленінградський військовий округ, що може свідчити про підготовку російської агресії проти країн Альянсу.

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