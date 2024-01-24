РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО - генерал Естонії

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем назвав чотири чинники, які мають зійтися для того, аби Росія напала на НАТО.

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Командувач армією Естонії назвав 4 чинники для нападу Росії на НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот Міноборони РФ, Estonian Defence Forces / twitter.com

Росії потрібно вивести близько 300 тисяч солдатів з України, щоб напасти на НАТО. Також мають збігтися чотири ключові чинники для можливого нападу РФ. Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем в ефірі телеканалу ETV.

"Я думаю, що багато західних союзників раніше лише думали про можливий напад Росії на їхні країни, то зараз вони вважають це більш імовірним, тому що Росія не збирається знижувати темпи в Україні", - сказав естонський генерал.

На його думку, для нападу РФ на країни НАТО, необхідні чотири ключові фактори.

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"По-перше, Росія має вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 із 400 000 військовослужбовців", - заявив Херем.

По-друге, Росії необхідний час на відновлення своїх військових сил, що за оцінками Херема може зайняти приблизно рік. Зазначається, що навіть при відновленні російської армії за цей період, важливим є третій фактор - глобальні події або кризи, які відволікають увагу міжнародної спільноти.

"Навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне - суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав естонський військовий.

Четвертий фактор, який можна змінити, – це підготовка до реалізації загрози. За словами Херема, краща підготовка зменшить ймовірність агресії з боку РФ.

"Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність, що Росія спробує це зробити. Але якщо ми до цього не будемо готуватися і про це не будемо говорити, то цього можна очікувати. Звідси й беруться ці розрахунки на три-п'ять років. Цього року вона навряд чи вийде з війни з Україною, тож додамо рік чи два, тож уже вийде три", - зауважив він.

Напад Росії на НАТО

Нагадаємо, Росія може напасти на країну НАТО протягом 5-8 років, застерігає німецький міністр оборони Борис Пісторіус. Москва систематично погрожує Латвії, Литві та Естонії, що ставить під загрозу безпеку Альянсу. Тому Німеччина планує посилити свою обороноздатність.

Як повідомляв Главред, голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній посол України у США Валерій Чалий вважає, що ризик можливого нападу РФ на країни НАТО залишається і ця загроза особливо актуальна для країн, що межують з Росією. Він зазначив, що об'єктами потенційної агресії Росії є країни Балтії, Польща та Білорусь.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов зауважив, що сценарій нападу Росії на східний фланг НАТО влітку 2025 року є абсолютно нереалістичним. За його словами, потрібно щонайменше 3-5 років для відновлення бойового потенціалу Росії.

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