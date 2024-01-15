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Перемога України за три роки: в Естонії розробили стратегію для Заходу

Анна Ярославська
15 січня 2024, 08:28
Протиріччя як в Брюсселі, так і у Вашингтоні будуть вирішені, й допомога в потрібних обсягах почне надходити Києву найближчим часом.
Валерій Залужний, ВСУ
Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, facebook.com/CinCAFU

Міністерство оборони Естонії підготувало план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Головна теза - Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні. Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія.

Експерти вважають, що наявні нині протиріччя як в Брюсселі, так і у Вашингтоні будуть вирішені, й допомога в потрібних обсягах почне надходити Києву найближчим часом.

Документ естонського Міноборони призначений для всіх країн учасниць робочої групи Рамштайн, і це свого роду заклик, який наочно демонструє, що при консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

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Наприклад, ВВП всіх країн учасниць робочої групи Рамштайн становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було направлено лише 0,2 відсотка. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

"Обсяг економіки Заходу крупніший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися так сказати", - зазначив голова комісії Рійгікогу по держобороні Калев Стойческу.

Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектора, проте на прикладі Естонії видно - щоб запустити завод з виробництва боєприпасів, буде потрібно мінімум два роки. Експерти вважають, що при належному політичному бажанні ці терміни можна істотно форсувати у всій Європі.

"Якби військово-промисловому сектору Заходу з самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно істотно наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими. Але політики вагалися, і тепер це одна з причин недостатнього обсягу виробництва. Але головна проблема не нинішні обсяги виробництва, а нерішучість західних союзників і, на жаль, найбільшу роль тут відіграють США. Якби зараз Вашингтон робив чіткі кроки, то і європейські країни були б рішучішими", - заявив директор Міжнародного центру оборони і безпеки Індрек Каннік.

Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва.

Естонія наприклад, пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

"Це дає сильне послання Україні та її захисникам, а також Росії, що допомога Україні буде продовжуватися. І хоча ми бачили деякі проблеми в Брюсселі з Угорщиною, з прем'єр-міністром Орбаном, також в Сенаті США у Вашингтоні, все ж таки ці рішення будуть ухвалені", - підкреслив Стойческу.

Візит Зеленського до Естонії

Президент України Володимир Зеленський 11 січня перебував з робочим візитом в Естонії.

На спільній пресконференції глава Естонії Алар Каріс закликав країни Європи гарантувати підтримку Києву і більше вкладати в оборону.

"Ця війна має завершитися перемогою України. Працюючи разом, ми переможемо", - заявив Каріс.

Алар Каріс також повідомив, що Естонія надасть Україні до 2027 року допомогу на суму 1,2 млрд євро. Водночас Зеленський звернувся до союзників і розповів, чого не вистачає ЗСУ.

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