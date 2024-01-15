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РФ готується до нового наступу: в ISW назвали терміни та оцінили перспективу

Анна Ярославська
15 січня 2024, 06:48
Окупанти, ймовірно, почнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого.
ЗСУ, війська РФ
Росія готується почати новий наступ, але не матиме оперативних проривів / Колаж: Главред, фото: 17-а ОТБр, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до нового наступу. За попередньою оцінкою, армії РФ не вдасться здійснити оперативно значущі прориви.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), загарбники готуються почати наступ найближчими тижнями, щойно земля замерзне на Сході та Півдні України.

За словами російського літературного критика і теоретика альтернативної історії Сергія Переслегіна, окупанти почнуть широкомасштабну наступальну операцію в Україні приблизно між 12 січня і 2 лютого. У РФ розраховують, що до цього часу земля замерзне, а українські війська "виснажаться" від оборони своїх позицій в Авдіївці та на східному (лівому) березі Херсонської області.

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Переслегін стурбований тим, що Росія не має достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій.

Російський військовий блогер заявив 14 січня, що кількість російських військовослужбовців на фронті дозволяє окупантам проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи будуть оперативно значущі "прориви". Він стверджував, що морозна погода впливає на російську та українську наземну активність, артилерію та безпілотні системи по всьому фронту, особливо на Херсонському напрямку.

Ще один російський блогер заявив, що морози заважають російським військам проводити наземні операції та просуватися на північ від Вербового в західній частині Запорізької області.

Тим часом в оперативному командуванні Південь повідомили, що російська авіація не може діяти на південному фронті через погодні умови.

Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників. За його словами, українські сили виділяють безпілотники для завдання ударів по кожній важливій цілі на заході Запорізької області, і що інтенсивне використання українських безпілотників ускладнює ротацію російського особового складу.

Аналітики ISW оцінюють, що мінусові температури в Україні поки що стримують операції на фронті, але, найімовірніше, місцевість стане більш сприятливою для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне.

Разом з тим аналітики продовжують вважати, що російські війська, ймовірно, будуть намагатися підтримувати або посилювати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити і утримати ініціативу попри зимові погодні умови і стан місцевості.

Наступ на фронті в 2024 році

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що станом на сьогоднішній день неможливий наступ ні Сил оборони України, ні російських окупантів. Буданов пояснив це інтенсивністю застосування безпілотників обома сторонами і щільністю мінних полів, якої не фіксували з часів Другої світової війни.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що масштабна та відчайдушна нова хвиля наступу противника на певних ділянках фронту може відбутися в лютому.

Росіяни припинили масштабні атаки бронетехніки на Синьківку у Харківській області. Під Куп'янськом російська армія зупинила наступ і перейшла до часткової оборони. Про це 12 січня повідомив журналіст Bild Юліан Рьопке.

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