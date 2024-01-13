РФ посилила ракетні удари по Україні: у розвідці Естонії назвали причину

Удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

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Ківісельг прогнозує, що з настанням холодів варто очікувати ще масованіших атак / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Російські окупанти останнім часом посилили ракетні атаки на міста України. Глава розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що причина активності РФ - страх перед винищувачами F-16.

За його словами, ЗС РФ активно застосовують бомбардувальники дальнього радіусу дії та ракети "Калібр". Окупанти атакують об'єкти оборонної промисловості та інфраструктуру, пише ERR.

"По всій країні були вражені об'єкти електроенергетики, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, військові навчальні центри та підприємства оборонно-промислового комплексу, що займаються виробництвом і ремонтом озброєння", – сказав він.

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Крім того, Ківісельг сказав, що удари по аеродромах свідчать про те, що ЗС РФ вважають для себе небезпечною появу західних винищувачів F-16 в арсеналі Збройних сил України.

Росія використовує тактику перенасичення систем ППО. Ківісельг прогнозує, що з настанням холодів варто очікувати ще масованіших атак.

Ракетний удар по Україні 13 січня 2024

Вранці в суботу, 13 січня, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетний удар країни-агресора РФ. Повітряні сили повідомили про зльоти декількох винищувачів МіГ-31К ПКС РФ - носіїв "Кинджалів". Війська РФ випустили по території країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски проводилися з району Каспійського моря.

Вибухи гриміли у Дніпрі, Кропивницькому, Чернігові, на Полтавщині.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник заявив, що країна-агресор Росія станом на цей час має можливість виробляти до 120 ракет за місяць. Окупанти використовували більшу частину своїх запасів, проте виробництво деяких видів ракет вони змогли поставити на конвеєр.

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