Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися в Європі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

США попросили Європу бути готовою до можливої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

Зустріч може відбутися в Європі

Італія запропонувала провести зустріч Зеленського, Трампа і Путіна в Римі

Дипломати Європи отримали від колег зі США прохання бути готовими до тристоронньої зустрічі президента Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна. Захід може відбутися вже наприкінці тижня.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

Журналісти Sky News пишуть, що європейські дипломати поки що не можуть узгодити місце проведення зустрічі. Результати сьогоднішніх перемовин між Трампом, Зеленським та лідерами Європи у Вашингтоні можуть вплинути на перспективи проведення саміту.

У США та Європі згодні провести зустріч

Згідно з інформацією видання, Сполучені Штати і країни ЄС погодилися з тим, що зустріч Трампа, Зеленського і Путіна повинна буде проводитися в Європі в разі, якщо не буде якихось змін.

Італія запропонувала Рим як місце зустрічі

Журналісти нагадали, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час конференції "коаліції охочих" у форматі відеоконференції, запропонувала провести саміт Зеленського, Трампа і Путіна в Римі. Президент Франції Еммануель Макрон наполягав на Женеві.

Що каже експерт

Путін не планує припиняти війну проти України і використовує перемовини для своїх маніпуляцій, вважає політолог Андрій Золотарьов.

На його думку, Путін має намір воювати до 2030 року.

"Що ж стосується Путіна, то в його плани не входить закінчення війни з Україною. Хитрість Путіна полягає в тому, щоб запропонувати той варіант, який буде відкинутий Зеленським, а потім наполягати на тому, що проблема війни і миру знаходиться не в Москві, а в Києві, а Зеленський - частина цієї проблеми. У контексті перемовин Віткоффа і Дмитрієва можна говорити про те, що йдеться про проєкти США і РФ на приблизно п'ять трильйонів доларів. Ось Кремль і намагається розділити мух і котлети. А війну Путін має намір продовжувати і до 2030 року вже все розпланував", - підкреслив Золотарьов.

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні - головні новини:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у понеділок, 18 серпня. Зеленський уже у Вашингтоні. Очікується обговорення перспектив укладення мирної угоди між Україною та РФ. Зустріч запланована на 20:15 за Києвом.

За даними Financial Times, мета Зеленського - обговорення врегулювання без тиску на Україну і виведення військ із Донбасу. Президент готовий піти на "прийнятний компроміс" з огляду на ситуацію на поточній лінії фронту.

У Білому домі розраховують, що після зустрічі Зеленського і Трампа відбудеться вже тристороння зустріч за участю Путіна, пише Axios. Організація таких перемовин - ключова короткострокова мета Трампа. Але поки що не можна сказати, наскільки реалістичний цей сценарій.

Інші новини:

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

