Передача російських активів Україні: США починають термінові преговори із союзниками

У Білому домі підтвердили інформацію ЗМІ про початок переговорів щодо рішення про передачу заарештованих на заході російських активів на потреби України.

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Адміністрація Джо Байдена почала термінові переговори зі своїми союзниками / Колаж Главред, фото: УНІАН

Адміністрація США офіційно підтвердила проведення консультацій зі своїми союзниками та партнерами щодо можливості використання заморожених активів Російської Федерації для фінансування відновлення України. Про це повідомив координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не говоритиму про конкретні пропозиції, але скажу лише в загальному контексті. Ми говорили з багатьма нашими союзниками й партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення України в довгостроковій перспективі", - сказав представник Білого дому.

За його словами, наразі ще рано говорити про готовність приймати конкретні рішення щодо цього питання. Кірбі зазначив, що Росія завдала серйозних пошкоджень інфраструктурі України та вбила багато українців.

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"Тож вони (росіяни - ред.) повинні відповідати за це впродовж тривалого часу", - наголосив представник адміністрації США.

Що цьому передувало?

Газета The New York Times повідомила, з посиланням на високопоставлених американських і європейських чиновників, що адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори зі своїми союзниками щодо використання арештованих понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку для надання допомоги Україні.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен висловлювала думку, що без рішення Конгресу конфіскація цих коштів "не є чимось, що є юридично дозволеним у Сполучених Штатах".

За інформацією видання, адміністрація Байдена почала переглядати свої можливості використання наявних повноважень або можливості звернення до Конгресу для ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ. Підтримка такого законодавства в Конгресі зростає, що надає оптимізму адміністрації Байдена.

За словами чиновників, переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами набули інтенсивності в останні тижні. Адміністрація Байдена вимагає від країн "Групи семи" - Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії розробити стратегію до 24 лютого - другої річниці російського вторгнення.

У статті зазначається, що багато аспектів ще обговорюються й є предметом живих дебатів. Політики повинні вирішити, чи ці кошти будуть направлені безпосередньо в Україну чи використані для підтримки країни іншим чином.

"Вони також обговорюють, які обмеження можуть бути пов’язані з цими коштами, наприклад, чи можна використовувати ці гроші лише на реконструкцію та бюджетні цілі для підтримки економіки України, чи, як і кошти, які обговорюються в Конгресі, вони можуть бути витрачені безпосередньо на військо", - йдеться у матеріалі NYT.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, можливий кандидат на посаду президента США, Дональд Трамп, може порушити угоду між Демократичною та Республіканською партіями, яка спрямована на зміну імміграційного законодавства та схвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні. Про це повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Припинення західної військової підтримки, можливо, призведе до втрати Україною здатності стримувати російську окупаційну армію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У січні 2024 року Конгрес США планує затвердити законопроект, що передбачає виділення коштів на фінансування військової допомоги Україні. У випадку невирішення цього питання будуть використані інші механізми, щоб знайти способи підтримки Києва. Про це заявив конгресмен від Демократичної партії Майкл Квіглі.

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