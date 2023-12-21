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Поступки в обмін на допомогу Україні: у США сказали, як Трамп може зірвати угоду

Андрій Ганчук
21 грудня 2023, 18:40
У 45-го президента Штатів Дональда Трампа величезний вплив всередині Республіканської партії, він може просувати свою позицію, сказав Чак Шумер.
Поступки в обмін на допомогу Україні: у США сказали, як Трамп може зірвати угоду
Трамп може зірвати допомогу Україні від США - Шумер / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною і Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства і пухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні. Про це заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Як повідомляє Politico, він розповів про те, що на даний момент 5 республіканців у Сенаті повинні проголосувати позитивно, 15 – проти, а на позицію інших може вплинути Трамп вже в січні, коли у Штатах офіційно стартують праймеріз.

"Він (Трамп, - ред.) є величезною політичною силою в цій партії і питання в тому, чи будуть вони робити правильні речі, якщо вони знають, що Дональд Трамп впливатиме на них неприємним, жорстоким способом", - вважає Шумер.

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Трамп може зірвати угоду

Журналісти вважають, що за декілька тижнів до з'їзду Республіканської партії в Айові, де у Трампа лідируючі позиції з двозначним відривом, він почне ще частіше втручатися в справи політичної сили і продавлювати свою позицію. Існує загроза, згідно з якою Трамп спробує зірвати угоду щодо кордону і рішення про пакет військової допомоги союзникам США.

У матеріалі вказується, що низка консерваторів у верхній палаті Конгресу вже підтримали Трампа і виступили проти подальшої підтримки України. Декілька законодавців від Демократичної партії також можуть дистанціюватися від ініційованого Байденом законопроекту про допомогу.

Допомога Україні від США

У США скоро закінчиться бюджет для військової допомоги Україні. Згідно з даними журналістів, гроші, які витрачає Пентагон на покупку озброєнь замість тих, що передаються Києву, будуть витрачені вже 30 грудня. Додаткових коштів поки що немає, оскільки Конгрес не проголосував за їх виділення.

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація Байдена підтримує Україну. Проте питання надання подальшої військової допомоги залежить від позиції Конгресу, який повинен ухвалити рішення про виділення грошей.

У Конгресі зробили прогноз про ухвалення рішення про продовження фінансування військової допомоги Україні. На думку конгресмена-демократа Майкла Квіглі, голосування має відбутися вже в січні.

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Конгрес США Дональд Трамп військова допомога війна Росії та України
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