Зупинка військової допомоги Україні: в ISW прогнозували катастрофічні наслідки

Позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може схилитися в будь-який бік через рішення, ухвалені на Заході.

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Без військової допомоги Україна втратить здатність стримувати РФ / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Зупинка західної військової допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську окупаційну армію. До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Як йдеться у звіті ISW, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, ухвалені на Заході.

В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дозволяє українським силам відбивати наступ Росії та звільняти більше української території.

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Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю перешкодити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні.

Військова допомога Україні

На початку грудня Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Каменем спотикання стали вимоги республіканців внести в документ жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону з Мексикою.

Як пише The Hill, сенатори від Республіканської та Демократичної партій досягли певного прогресу в переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок в питанні заходів по боротьбі з нелегальною міграцією на американському кордоні. Однак законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

У Міноборони США до 30 грудня закінчаться гроші, які витрачаються на заміну зброї, яка поставляється Україні. Вільних коштів поки не буде, оскільки Конгрес поки так і не проголосував за виділення додаткових грошей на фінансування військової допомоги Києву.

Ймовірний кандидат на посаду президента США Дональд Трамп здатний зірвати угоду між Демократичною та Республіканською партіями, спрямовану на зміну імміграційного законодавства та ухвалення Конгресом законопроекту про допомогу Україні.

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