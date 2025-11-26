Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Зустріч Дрісколла з українською стороною була частиною зусиль деяких чиновників адміністрації Трампа чинити тиск на Київ.

Ден Дрісколл прогнозує, що ситуація для ЗСУ погіршуватиметься / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента

Головні тези:

Дрисколл передрік Україні поразку, якщо війна продовжиться

Табір Венса/Віткоффа вимагає тиснути на Київ і змушувати до поступок

Табір Рубіо звинувачує РФ і наполягає на тиску на Москву

Трамп не визначився, яку лінію підтримувати

На зустрічі з українськими офіційними особами в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл дав похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Дрісколл попередив українських колег, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. За його словами, росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

Крім того, делегація США заявила, що американська оборонна промисловість не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, попередження Дрісколла прозвучало після того, як той представив підтриманий США мирний план, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"Посил був здебільшого таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду", - сказало одне з джерел.

NBC News зазначає, що зустріч Дрісколла з українською стороною була частиною зусиль деяких чиновників адміністрації Трампа чинити тиск на Київ, щоб змусити його невідкладно прийняти нову мирну пропозицію, навіть попри те, що документ містить максималістські вимоги Росії та потребуватиме болючих поступок з боку уряду Києва.

Водночас NBC зазначає, що Україна ввічливо відмовилася підписати мирний план у тому вигляді, в якому його було представлено, і пропозицію було суттєво переглянуто від моменту переговорів із Дрісколлом.

У команді Трампа розкол через Україну

Як пише NBC News, ця зустріч стала лише черговим прикладом давньої розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні.

Цей розкол пов'язаний із політичним суперництвом, що насувається, між двома колишніми сенаторами і потенційними кандидатами в президенти, які готуються до боротьби за пост президента 2028 року. Йдеться про віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами низки чинних і колишніх чиновників, один табір - до якого входять Венс, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та інші офіційні особи - вважає Україну головною перешкодою на шляху до миру і виступає за використання важелів тиску США, щоб змусити Київ піти на серйозні компроміси.

Інший табір, представлений Рубіо та іншими офіційними особами, вважає Росію винною на початку вторгнення і заявляє, що Москва відступить тільки в тому разі, якщо їй доведеться заплатити за свою агресію санкціями та іншими видами тиску.

Сам Трамп вагається у своїх судженнях про те, як вирішити конфлікт.

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не непереборних деталей", через які потрібно продовжувати переговори.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

23 листопада в Женеві відбулися переговори між українською та американською делегацією. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що на самому початку переговори "висіли на волосині". Американська сторона "була дуже розлючена".

Було погоджено новий 19-пунктний план із припинення війни. Утім, найделікатніші в політичному сенсі питання Сполучені Штати й Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих перемовин між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи буде РФ дотримуватися мирних угод: думка експерта

Блогер Олександр Невзоров вважає, що не існує в природі жодного міжнародного договору, який був би дотриманий Росією.

"Стиль Росії - "дебіл з величезними кулаками", який диктує "очкарикам" (...) "Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва - стандартний продукт Кремлівської "дипломатії": нахабний, брехливий та безглуздий. Євросоюз це миттєво розкусив і забракував "план". У формулюваннях поки немає потрібного категоризму, але найближчим часом з'явиться і він", - заявив він.

