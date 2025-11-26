Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Анна Ярославська
26 листопада 2025, 09:04
421
Зустріч Дрісколла з українською стороною була частиною зусиль деяких чиновників адміністрації Трампа чинити тиск на Київ.
Ден Дрісколл, фронт
Ден Дрісколл прогнозує, що ситуація для ЗСУ погіршуватиметься / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента

Головні тези:

  • Дрисколл передрік Україні поразку, якщо війна продовжиться
  • Табір Венса/Віткоффа вимагає тиснути на Київ і змушувати до поступок
  • Табір Рубіо звинувачує РФ і наполягає на тиску на Москву
  • Трамп не визначився, яку лінію підтримувати

На зустрічі з українськими офіційними особами в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл дав похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

Дрісколл попередив українських колег, що РФ здатна вести бойові дії нескінченно. За його словами, росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак.

відео дня

Як стверджував міністр, згодом ситуація в Україні буде тільки погіршуватися, тому домовитися про мирне врегулювання краще зараз, ніж опинитися в майбутньому в ще більш слабкому становищі.

Крім того, делегація США заявила, що американська оборонна промисловість не зможе продовжувати постачати Україні зброю та засоби ППО в обсягах, необхідних для захисту інфраструктури та населення країни.

За словами двох джерел, попередження Дрісколла прозвучало після того, як той представив підтриманий США мирний план, який офіційні особи Києва розцінили як капітуляцію перед Москвою.

"Посил був здебільшого таким: ви програєте і вам потрібно прийняти угоду", - сказало одне з джерел.

NBC News зазначає, що зустріч Дрісколла з українською стороною була частиною зусиль деяких чиновників адміністрації Трампа чинити тиск на Київ, щоб змусити його невідкладно прийняти нову мирну пропозицію, навіть попри те, що документ містить максималістські вимоги Росії та потребуватиме болючих поступок з боку уряду Києва.

Водночас NBC зазначає, що Україна ввічливо відмовилася підписати мирний план у тому вигляді, в якому його було представлено, і пропозицію було суттєво переглянуто від моменту переговорів із Дрісколлом.

У команді Трампа розкол через Україну

Як пише NBC News, ця зустріч стала лише черговим прикладом давньої розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як закінчити війну в Україні.

Цей розкол пов'язаний із політичним суперництвом, що насувається, між двома колишніми сенаторами і потенційними кандидатами в президенти, які готуються до боротьби за пост президента 2028 року. Йдеться про віцепрезидента США Джей Ді Венса і держсекретаря США Марко Рубіо.

За словами низки чинних і колишніх чиновників, один табір - до якого входять Венс, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та інші офіційні особи - вважає Україну головною перешкодою на шляху до миру і виступає за використання важелів тиску США, щоб змусити Київ піти на серйозні компроміси.

Інший табір, представлений Рубіо та іншими офіційними особами, вважає Росію винною на початку вторгнення і заявляє, що Москва відступить тільки в тому разі, якщо їй доведеться заплатити за свою агресію санкціями та іншими видами тиску.

Сам Трамп вагається у своїх судженнях про те, як вирішити конфлікт.

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що протягом минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не непереборних деталей", через які потрібно продовжувати переговори.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

23 листопада в Женеві відбулися переговори між українською та американською делегацією. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що на самому початку переговори "висіли на волосині". Американська сторона "була дуже розлючена".

Було погоджено новий 19-пунктний план із припинення війни. Утім, найделікатніші в політичному сенсі питання Сполучені Штати й Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих перемовин між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи буде РФ дотримуватися мирних угод: думка експерта

Блогер Олександр Невзоров вважає, що не існує в природі жодного міжнародного договору, який був би дотриманий Росією.

"Стиль Росії - "дебіл з величезними кулаками", який диктує "очкарикам" (...) "Мирний план" Віткоффа-Дмітрієва - стандартний продукт Кремлівської "дипломатії": нахабний, брехливий та безглуздий. Євросоюз це миттєво розкусив і забракував "план". У формулюваннях поки немає потрібного категоризму, але найближчим часом з'явиться і він", - заявив він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:04Війна
Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

08:10Погляди
Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Последние новости

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВидео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСмнение

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Видео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатимнение

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

Реклама
05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВидео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВидео

03:30

Як охолодити шампанське: названо найшвидший спосіб

02:30

Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: сумний прогноз учених

01:55

Хто цієї зими залікує розбите серце: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

01:16

Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 ноября, вторник
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВидео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Реклама
20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВидео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти