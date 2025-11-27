Гарантії будуть після: США вимагають від України спочатку домовитися з РФ - Politico

Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, поки не буде підписано угоду.

https://glavred.net/world/garantii-budut-posle-ssha-trebuyut-ot-ukrainy-snachala-dogovoritsya-s-rf-politico-10719170.html Посилання скопійоване

США хочуть "мирну угоду" перед наданням гарантій безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

США вимагають підписання мирної угоди до надання Україні гарантій безпеки

Трамп не має наміру запрошувати Зеленського в Білий дім до укладення миру

Київ вважає західні гарантії безпеки фундаментом будь-якої угоди з Росією

США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошуватиме главу України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Європейський дипломат і особа, знайома з ходом переговорів, зазначає, що ця умова була ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

відео дня

Державний секретар США Марко під час телефонної розмови з європейськими чиновниками у вівторок заявив, що президент США Дональд Трамп пізніше проведе переговори щодо довгострокових гарантій безпеки України, які нібито гарантуватимуть Києву безпеку.

Politico зазначає, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни, у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

За словами іншого європейського дипломата, Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався до подробиць і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями і французами.

У Білому домі наголосили, що будь-який остаточний "мирний план" матиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода має передбачати повні гарантії безпеки і стримування для України. Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту та забезпечити довготривалий, сталий мир", - сказала заступниця представника Білого дому Анна Келлі.

Державний департамент не відповів на запит Politico про коментар.

"Адміністрація Трампа дедалі більше відходить від повноцінної підтримки України і займає більш нейтральну позицію в переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні та запроваджують санкції проти Росії", - пише видання.

Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на користь Росії.

"Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", - сказав про "мирний план" один з європейських дипломатів.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

За словами Трампа, наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Також президент США назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах.

Україна не визнає російську окупацію жодних територій та не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не піде на поступки у війні, хоча й підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Чим загрожує Україні мирний план Трампа: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що презентований спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією і являє собою компіляцію російських вимог.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів вимагають додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред