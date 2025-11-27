Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гарантії будуть після: США вимагають від України спочатку домовитися з РФ - Politico

Анна Ярославська
27 листопада 2025, 06:55
354
Трамп заявив, що не запрошуватиме лідера України Володимира Зеленського до Білого дому, поки не буде підписано угоду.
Зеленський, Трамп, Рубіо
США хочуть "мирну угоду" перед наданням гарантій безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • США вимагають підписання мирної угоди до надання Україні гарантій безпеки
  • Трамп не має наміру запрошувати Зеленського в Білий дім до укладення миру
  • Київ вважає західні гарантії безпеки фундаментом будь-якої угоди з Росією

США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України. Президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошуватиме главу України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Європейський дипломат і особа, знайома з ходом переговорів, зазначає, що ця умова була ключовою в американських пропозиціях Києву минулого тижня.

відео дня

Державний секретар США Марко під час телефонної розмови з європейськими чиновниками у вівторок заявив, що президент США Дональд Трамп пізніше проведе переговори щодо довгострокових гарантій безпеки України, які нібито гарантуватимуть Києву безпеку.

Politico зазначає, що лідери України вважають західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією, хоча члени НАТО намагаються з'ясувати, як підтримати країну, яка постраждала від війни, у плані військової допомоги та за допомогою розвідки.

За словами іншого європейського дипломата, Рубіо згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів минулого вікенду в Женеві, але не вдавався до подробиць і не повторив цю пропозицію під час телефонної розмови з британцями і французами.

У Білому домі наголосили, що будь-який остаточний "мирний план" матиме гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово підтверджувала, публічно і приватно, що будь-яка угода має передбачати повні гарантії безпеки і стримування для України. Команда президента з національної безпеки продовжує працювати з обома сторонами, щоб покласти край цьому конфлікту та забезпечити довготривалий, сталий мир", - сказала заступниця представника Білого дому Анна Келлі.

Державний департамент не відповів на запит Politico про коментар.

"Адміністрація Трампа дедалі більше відходить від повноцінної підтримки України і займає більш нейтральну позицію в переговорах. Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні та запроваджують санкції проти Росії", - пише видання.

Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на користь Росії.

"Нічого про права людини, гуманітарне право, міжнародне право або принципи. Це створює нову європейську "архітектуру безпеки", повну дірок", - сказав про "мирний план" один з європейських дипломатів.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

За словами Трампа, наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Також президент США назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах.

Україна не визнає російську окупацію жодних територій та не погодиться на зміни до Конституції в рамках потенційної мирної угоди. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не піде на поступки у війні, хоча й підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Чим загрожує Україні мирний план Трампа: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, що презентований спецпосланцем США Стівом Віткоффом так званий "мирний план" насправді не має нічого спільного з американською дипломатією і являє собою компіляцію російських вимог.

"Це ніякий не план, а чергове повторення набору гасел, який ми чули не раз. Багато пунктів вимагають додаткових уточнень і роз'яснень, тому назвати це планом не можна. Усі ці 28 пунктів були списані з московських сторінок", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

На його думку, підтримка цього "плану" з боку Дональда Трампа свідчить про те, що для нього Україна - "витратний матеріал", яким він готовий "розрахуватися з Росією", щоб потім "заробляти мільярди разом із Путіним".

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

09:00Інтерв'ю
Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

08:57Світ
Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

08:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

Прапор "перевернули", а Тризуб має інше значення: вся правда про символи України

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Китайський гороскоп на сьогодні 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Китайський гороскоп на сьогодні 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

Гороскоп Таро на грудень 2025: Ракам - гроші, Левам - новий шлях, Дівам - сумніви

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Останні новини

10:02

Скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас: в ISW назвали точні терміни

09:36

Росіяни намагаються прорватися на лінії трьох міст: військовий оцінив план ворога

09:22

"Такі крики": Ольга Сумська розповіла про свою першу зраду чоловікові

09:12

Секрет ідеального зберігання: один предмет збереже картоплю свіжою до пів рокуВідео

09:00

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалкиТрампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про «план» США і кремлівські шпаргалки
08:57

Пентагон лякає Європу ракетами РФ, просуваючи "швидкий мир" для України - NYT

08:51

Коли закінчиться війна в Україні: в НАТО назвали терміни і вказали на нюанс

08:32

Ресурсів у Росії залишилося максимум на рікПогляд

08:15

Європа планує завдати удару у відповідь на атаки РФ: ЗМІ розкрили плани країн

Реклама
07:49

Серія з 10 потужних вибухів: дрони атакували НПЗ під Самарою в РФВідео

06:55

Гарантії будуть після: США вимагають від України спочатку домовитися з РФ - Politico

06:10

Навіщо росіяни злили розмову Віткофа та Ушакова або чи зможе Путін зірвати переговори?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 28 листопада: Дівам - зрив, Ракам - цікава пропозиція

05:37

Здоров'я на десятиліття вперед: що робити у 30, щоб почуватися молодим у 70

04:58

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

04:15

Путіністам Кіркорову і Баскову висказали правду про війну - деталі

03:12

Як нарядити ялинку красиво: пастки, у які потрапляють навіть досвідчені декоратори

02:40

Вчені вразили світ сенсацією: темну матерію вдалося зафіксувати вперше

02:06

Україна і МВФ погодили важливу фінансову угоду: Свириденко розкрила суму

01:30

Кріштіану Роналду обрав для весілля символічне місце

Реклама
00:52

Мирні переговори з Україною: на які поступки Путін може піти — прогноз NYT

26 листопада, середа
23:59

Російський телеведучий прийняв рішення помирати від раку

23:55

Яке авто дає більше шансів скласти іспит з першого разу: МВС дало підказку

23:35

Страховий стаж під загрозою: названо головну умову для трудових книжок

23:28

Батареї стануть гарячішими миттєво: інженер поділився простим секретом

23:13

Переможниця "Холостяка" зробила несподіване зізнання про нового бойфренда

22:52

Динамо зіграє проти Омонії без ключових гравців – хто не допоможе команді

22:40

"У неї проблеми": мама зрадниці Наташі Корольової розповіла правду про доньку

22:37

"Не буде шансу на виживання": названо головну небезпеку "мирного плану" США

22:15

Просто розмістіть над батареєю: лайфхак, як зробити кімнату теплішою за хвилини

22:14

Поблизу Білого дому сталась стрілянина, є загиблі військові - що відомоВідео

22:05

Коли водій може сміливо їхати на жовтий сигнал світлофора - законний випадок

21:59

Як мозок обирає, що запам’ятати: вчені розкрили секрет існування спогадівВідео

21:33

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

21:31

У РФ помер популярний радянський актор і режисер

21:06

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

21:05

Ворог гатить фактично що три дні: енергосистема великого міста під загрозою

21:01

Сили ЗСУ можуть розмістити в одній із країн НАТО: несподіваний прогноз

21:00

Чи можуть одружені бути свідками на весіллі - священник розставив крапки над "і"Відео

20:57

"Я здохла": Сєдокова влаштувала показову істерику на камеру

Реклама
20:43

Від морозу до +20: якою буде погода найближчим часом

20:19

Розкрито секрет економії на опаленні: вся справа в простій хитрості з радіаторомВідео

20:13

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

19:59

Інвестиція в майбутній урожай: що потрібно зробити з горіхом до настання морозівВідео

19:48

"Я не сумніваюсь": розкрито, хто "злив" переговори Віткоффа з помічником Путіна

19:19

Не на Водохреще: як і коли насправді Леся Українка захворіла на туберкульозВідео

19:11

Мир "в обмін" на території: Україна визначила "червоні лінії" для переговорів

19:10

"Плівки Ушакова": хто злив розмовуПогляд

18:57

"Мій чоловік з іншою жінкою": Денисенко зробила одкровення про шлюб із Федінчиком

18:57

До 10 годин без електрики: новий графік вимкнення світла на 27 листопада

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти