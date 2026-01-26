Відмова від російського газу: в ЄС офіційно ухвалили важливе рішення

Недотримання нових правил може призвести до штрафів.

Рада ЄС схвалила рішення про заборону російського природного газу

Повна заборона на постачання російського ЗПГ почне діяти з 1 січня 2027 року

Заборона на трубопровідний газ вступить у силу з 30 вересня 2027 року

У понеділок, 26 січня, Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного та трубопровідного газу до ЄС. Регламент ухвалили усі 27 країн-членів. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та СПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання чинності регламентом. Чинні контракти матимуть перехідний період.

Відомо, що такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки. Повна заборона набуде чинності для імпорту ЗПГ з початку 2027 року, а для імпорту трубопровідного газу - з осені 2027 року.

Крім того, перш ніж дозволити імпорт газу до Союзу, країни ЄС перевірятимуть країну, де було видобуто газ.

Зазначається, що недотримання нових правил може призвести до максимальних штрафів у розмірі щонайменше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб та щонайменше 40 мільйонів євро для компаній, щонайменше 3,5% від загального річного світового обороту компанії або 300% від передбачуваного обороту транзакцій.

"Відсьогодні енергетичний ринок ЄС буде сильнішим, стійкішим та диверсифікованішим. Ми відмовляємося від згубної залежності від російського газу та робимо важливий крок до створення автономного Енергетичного союзу в дусі солідарності та співпраці", - заявив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос.

Падіння нафтогазових доходів РФ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран говорив, що після мінімумів нафтогазових доходів РФ в листопаді і грудні 2025 року, золото залишилось останнім бастіоном, який підтримує ліквідність не тільки системи ВПК РФ, але й державних фінансів.

Він додав, що у 2025 році РФ досягла дефіциту бюджету у майже 6 трлн рублів.

Як повідомляв Главред, президент Європейської ради Антоніу Кошта сказав, що Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років.

Відомо, що перший транш кредиту від Європейського Союзу для України, затверджений на засіданні Європейської ради 18–19 грудня, має надійти до країни не пізніше другого кварталу 2026 року.

Крім того, Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі.

