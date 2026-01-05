Рішення вже ухвалене: названо суму та часові рамки великого траншу від ЄС

Єврокомісія готує регламент, який визначить умови отримання траншів від ЄС для Києва.

Україна отримає перший транш від ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Wikipedia

ЄС виділяє Україні позику на 90 млрд євро

Перший транш надійде до другого кварталу 2026 року

Рішення ухвалено на засіданні Європейської ради у грудні

Перший транш кредиту від Європейського Союзу для України, затверджений на засіданні Європейської ради 18–19 грудня, має надійти до країни не пізніше другого кварталу 2026 року. Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Мачей Берестецький, передає Укрінформ.

"Ми, звичайно, усвідомлюємо терміновість фінансових потреб України і, як ми пояснювали до Різдва, плануємо виділити Україні перший транш не пізніше другого кварталу 2026 року", – зазначив Берестецький. відео дня

ЄС надає позику на 90 млрд євро на основі посиленої співпраці

За його словами, Європейська рада погодила позику для Києва на 90 мільярдів євро на основі принципу посиленої співпраці.

"Після зустрічі Європейська комісія опублікувала пропозицію на основі рішення Ради, що дозволяє запуск посиленої співпраці, від 22 грудня, та її було передано до Ради ЄС, де вона буде проголосована кваліфікованою більшістю. Також вона потребує згоди Європейського парламенту. Це має відбутися вже протягом наступних кількох тижнів", – пояснив речник.

Регламент визначить умови отримання траншів

Берестецький додав, що зараз Єврокомісія працює над регламентом, який визначатиме умови отримання траншів для України. Планується, що пропозицію ухвалять у січні та передадуть законодавцям для затвердження.

Він також нагадав, що раніше Європейська рада погодилася змінити регламент про багаторічну фінансову політику, аби ЄС міг надати кредит третій країні.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради надати Україні фінансову підтримку на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

"Це значна допомога, яка підвищує нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються заблокованими, а Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", — зазначив Зеленський.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, 18 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що всі країни погодилися на використання заморожених російських активів для підтримки України. Він зазначив, що зараз ще опрацьовуються технічні аспекти цього питання.

Крім того, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадажмо, що 12 грудня ЄС погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Як пише Reuters, це усуває значну перешкоду використання цих коштів для допомоги Україні. Безстрокове заморожування має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026-2027 роках.

