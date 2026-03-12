Долар злетів до небаченого рекорду, євро пішов вгору: курс валют на 13 березня

НБУ опублікував офіційний курс валют на п'ятницю, 13 березня.

Курс валют на 12 березня / Колаж: Главред, фото: Pexels

На п'ятницю, 13 березня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар США знову стрімко зріс перетнув позначку у 44 грн. Євро також продомонструвало незначний ріст, а злотий послабив свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 13 березня

На п'ятницю офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,16 гривні за долар. Таким чином долар зміцнив свої позиції на 19 копійкок порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 13 березня

Євро також зміцнився. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки

Курс злотого на 13 березня

НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 13 березня на порівняно з 12 березня на 1 копійку - до 11,96 гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Главред раніше писав, що на 12 березня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар подорожчав до нової рекордної позначки, а євро та злотий послабили свої позиції.

Раніше повідомлялося, що у разі закріплення курсу вище позначки 43,5 гривні за долар, долар може зрости до 44 гривень. В цілому протягом березня валютний курс буде коливатися в межах 43,0-44,0 гривень за долар.

Напередодні стало відомо, що дефіцит валюти в Україні поступово знижується, а ринок у сезонному плані переходить на більш комфортні для Національного банку рівні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

