РФ била по видобувному газовому обладнанню "Нафтогазу": деталі "прильотів"

Цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі РФ хоче залишити українців без тепла і газу в холодну пору.

РФ завдавала ударів по об'єктах газовидобутку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Нафтогаз

Головне:

Нанесено удар по підприємству "Нафтогазу"

Атаковано обладнання, яке забезпечує видобуток газу

Російські окупаційні війська вночі завдали удару по підприємству "Нафтогазу".

В результаті вже вшосте за тиждень, поки що – без постраждалих, повідомила прес-служба НАК.

"Ворог продовжує бити по підприємствах групи "Нафтогаз". Цієї ночі – черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. Тільки за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Всі служби "Нафтогазу" – в посиленому режимі.

Удари по енергооб'єктах: у чому небезпека

Керівник "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що в разі морозів до приблизно –20 °C енергосистема зіткнеться з різким зростанням споживання. Щоб уникнути аварій, оператору доведеться посилити регулювання навантаження, що може призвести до розширення графіків погодинних відключень. За його словами, такі кроки необхідні для підтримки стабільної роботи мережі, тому споживачам варто заздалегідь враховувати можливі зміни.

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби в залежності від регіону і рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

