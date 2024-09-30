Орбан з 'друзями миру' ініціює 'мирний' саміт між Україною та Росією - ЗМІ

Керівництво Євросоюзу дратують поїздки Орбана за кордон, оскільки політик перевищує службові повноваження, пише Die Weltwoche.

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Орбан ініціює "мирний" саміт між Зеленським і Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor, скріншот з відео на YouTube

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. Під час засідань ООН Орбан провів переговори з лідерами Китаю та Бразилії щодо цієї ініціативи. Про це повідомило німецьке видання Die Weltwoche.

Угорський прем'єр минулого тижня під час засідань ООН в Нью-Йорку провів "інтенсивні" переговори з лідерами Китаю та Бразилії, аби ініціювати мирний саміт між президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

"Орбан організував підтримку своїх планів загалом п’ятнадцятьома країнами, "друзями миру". Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія", - зазначили у виданні. відео дня

Водночас дії Орбана дратують керівництво Європейського Союзу. Там вважають, що угорський прем'єр перевищує свої повноваження, оскільки він не може вести перемовини від імені ЄС. Проте Орбан стверджує, що його дії є дослідженням, а не переговорами.

"Орбан, схоже, сповнений рішучості завершити свої мирні переговори. Як він сказав (виданню - Главред), його мета — повернути європейцям активну роль і визначити курс перед виборами в США. Оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори, міжнародний тиск тепер має призвести до прориву для припинення вогню. Це, безсумнівно, було б переворотом. Інші політики вже отримували Нобелівські премії за дрібниці", - йдеться у статті.

Формула миру України / Інфографіка: Главред

"Мирний план" Віктора Орбана 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв зробити "перші кроки" для сприяння миру в Україні, відповідаючи на запитання про те, що може зробити Угорщина під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни в Україні. Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів. "Я попросив Зеленського подумати про те, чи не можна зробити інакше: спершу припинити вогонь, а потім вести переговори про мир. Тому що припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпу цих переговорів", - угорський прем'єр. Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Угорщина не перша країна, яка говорить про припинення вогню, але в України є чітка позиція, як досягти миру. Її обговорення вже почалося під час першого саміту миру. За словами Жовкви, якщо Росія не говоритиме мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми.

"Мирний план" Китаю - що відомо

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що "мирний план" Китаю та Бразилії щодо врегулювання війни в Україні отримав підтримку більш ніж 110 країн. Основні положення цього плану:

Дотримання принципів деескалації та уникнення провокацій.

Діалог і переговори як єдиний вихід з війни.

Проведення міжнародної мирної конференції з участю РФ та України для чесного обговорення всіх мирних планів.

Гуманітарна допомога та захист цивільних осіб.

Заборона використання ядерної, хімічної та біологічної зброї.

Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН різко відкинув "мирний план" Китаю, Бразилії та африканських країн. Він розкритикував "половинчастий план врегулювання" і наголосив, що такі ініціативи створюють ілюзію затишшя та надають Путіну політичний простір для продовження війни.

Президент Зеленський впевнений, що війну "не можна заспокоїти розмовами", агресора потрібно примусити до миру.

Відповідаючи на критику Зеленського, прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін враховує думку української сторони, але продовжить підтримувати свою мирну ініціативу.

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