Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Юрій Берендій
15 жовтня 2025, 18:19оновлено 15 жовтня, 19:14
463
В регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через критичний стан об’єднаної енергосистеми після попередніх російських атак.
Почались відключення світла по всій Україні, що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Майже по всій території України введено графіки відключення світла
  • Причина обмеженя - наслідки російських атак по енергосистемі

Ввечері, 15 жовтня, в більшості регіонів України було введено графіки аварійних відключень. Крім того, ДТЕК повідомив про екстрені відкоючення світла в ряді регіонів.

Зазначається, що за командою "Укренерго" в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях проведено екстрені відключення електроенергії.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з 18:00 у регіоні вводяться дві черги аварійних відключень за графіком за командою з Києва.

На Сумщині аварійні відключення також організовані за вказівкою НЕК "Укренерго". Наразі діють графіки для споживачів першої та другої черг, повідомили в АТ "Сумиобленерго".

У Львові та області з 18:00 запроваджено дві черги графіків аварійних відключень за розпорядженням "Укренерго", повідомила Львівська ОВА.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

За даними "Чернівціобленерго", у Чернівецькій області також застосовано екстрені відключення.

"За командою диспетчерів Укренерго по всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в "Прикарпаттяобленерго", за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 18:00 в Івано-Франківській області запроваджено дві черги аварійних відключень (ГАВ).

"ГАВ – графіки аварійних вимкнень, які застосовуються екстрено в разі дефіциту обсягів електроенергії. ГАВ не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що через критичну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України в усіх регіонах країни, окрім Донецької та частини Чернігівської областей, запроваджено аварійні відключення електроенергії.

"Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Для яких міст відключення світла можуть стати звичними - думка експерта

Як писав Главред, російські окупанти напередодні зими знову посилили удари по енергетичній інфраструктурі України. Військовий експерт і боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що ризик відключень електроенергії зберігається в кількох областях.

За його словами, найбільші загрози існують для прифронтових регіонів, де ворог намагається послабити українську енергосистему та спровокувати перебої з водо-, газо- і теплопостачанням.

Удари по об'єктах енергетики України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відключення електроенергії можуть стати звичним явищем для мешканців міст, розташованих за 100–120 кілометрів від лінії фронту. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

У ніч на 14 жовтня країна-агресор Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури Кіровоградської області. Під атаки потрапили Долинська та Новопразька громади, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Водночас із початку 2025 року російські війська дедалі частіше атакують газову інфраструктуру України. За даними Bloomberg, обстріли Харківської та Полтавської областей 3 жовтня знищили близько 60% національного видобутку природного газу. Це може змусити Київ витратити близько 1,9 млрд євро (2,2 млрд доларів США) на імпорт палива для проходження зими.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла
