'Як до війни більше не буде': відомо, яка нова реальність чекає українців

Експерт наголосив, що Україна повинна стати своєрідною "Швейцарією в центрі Європи".

Якою буде ситуація після припинення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Українців може чекати ситуація, подібна до АТО або ООС

Росіяни будуть шукати нові способи ведення війни

Українцям потрібно прийняти нову реальність

Якщо у країни-агресора Росії буде достатньо важелів впливу під час запровадження припинення вогню, українців може чекати ситуація, подібна до АТО або ООС у 2014-2022 роках. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо ж будуть створені ефективні механізми моніторингу, а на Росію постійно буде чинитися тиск - з боку Вашингтона, Європи, можливо навіть Індії, - тоді можна буде досягти певної стабільності на лінії бойового зіткнення.

"І саме з цього моменту почнеться велика гонка мізків. Росіяни будуть шукати нові способи ведення війни - тактики, технології, демонструвати показові навчання, доводячи, що нібито знайшли вихід із нинішньої ситуації і зможуть перемогти в майбутньому конфлікті. З нашого боку гонка теж не припиниться: триватиме мобілізація, армію намагатимуться поступово перевести на контрактну основу, а головне - зміцнювати обороноздатність, щоб показати, що Україна здатна себе захистити", - наголосив він.

Експерт вважає, що Україна повинна стати своєрідною "Швейцарією в центрі Європи", про яку Росія просто зламає зуби.

"І далі ситуація буде розвиватися саме таким чином. Глобально потрібно всім - і українцям, і міжнародним партнерам - усвідомити: так, як до війни, більше ніколи не буде. Потрібно просто прийняти нову реальність і навчитися в ній жити", - підсумував Жмайло.

Скільки ще може воювати Путін

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що поки економіка дає можливості воювати, російський диктатор Володимир Путін буде воювати.

Він не виключає, що Росія також може вдатись до ядерного шантажу.

"Коли економіка перестане це (воювати, - ред.) дозволяти, ми, можливо, побачимо сценарій на кшталт Північної Кореї, яка за допомогою ядерного шантажу домагалася допомоги", - підкреслив експерт.

Як повідомляв Главред, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що війна Росії проти України вже могла б завершитися перемогою та поверненням усіх окупованих територій, якби не підтримка Москви з боку Північної Кореї.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що для закінчення війни в Україні "достатньо одного дзвінка Володимира Путіна до генерала армії Валерія Герасімова з наказом вивести війська".

Водночас, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім говорив, що війна в Україні може завершитись вже через два місяці. Він переконаний, що завершення війни буде дипломатичним.

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

