Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Як до війни більше не буде": відомо, яка нова реальність чекає українців

Марія Николишин
15 жовтня 2025, 19:30
205
Експерт наголосив, що Україна повинна стати своєрідною "Швейцарією в центрі Європи".
'Як до війни більше не буде': відомо, яка нова реальність чекає українців
Якою буде ситуація після припинення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Українців може чекати ситуація, подібна до АТО або ООС
  • Росіяни будуть шукати нові способи ведення війни
  • Українцям потрібно прийняти нову реальність

Якщо у країни-агресора Росії буде достатньо важелів впливу під час запровадження припинення вогню, українців може чекати ситуація, подібна до АТО або ООС у 2014-2022 роках. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, якщо ж будуть створені ефективні механізми моніторингу, а на Росію постійно буде чинитися тиск - з боку Вашингтона, Європи, можливо навіть Індії, - тоді можна буде досягти певної стабільності на лінії бойового зіткнення.

відео дня

"І саме з цього моменту почнеться велика гонка мізків. Росіяни будуть шукати нові способи ведення війни - тактики, технології, демонструвати показові навчання, доводячи, що нібито знайшли вихід із нинішньої ситуації і зможуть перемогти в майбутньому конфлікті. З нашого боку гонка теж не припиниться: триватиме мобілізація, армію намагатимуться поступово перевести на контрактну основу, а головне - зміцнювати обороноздатність, щоб показати, що Україна здатна себе захистити", - наголосив він.

Експерт вважає, що Україна повинна стати своєрідною "Швейцарією в центрі Європи", про яку Росія просто зламає зуби.

"І далі ситуація буде розвиватися саме таким чином. Глобально потрібно всім - і українцям, і міжнародним партнерам - усвідомити: так, як до війни, більше ніколи не буде. Потрібно просто прийняти нову реальність і навчитися в ній жити", - підсумував Жмайло.

Скільки ще може воювати Путін

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає, що поки економіка дає можливості воювати, російський диктатор Володимир Путін буде воювати.

Він не виключає, що Росія також може вдатись до ядерного шантажу.

"Коли економіка перестане це (воювати, - ред.) дозволяти, ми, можливо, побачимо сценарій на кшталт Північної Кореї, яка за допомогою ядерного шантажу домагалася допомоги", - підкреслив експерт.

'Як до війни більше не буде': відомо, яка нова реальність чекає українців
Здерна зброя / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що війна Росії проти України вже могла б завершитися перемогою та поверненням усіх окупованих територій, якби не підтримка Москви з боку Північної Кореї.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що для закінчення війни в Україні "достатньо одного дзвінка Володимира Путіна до генерала армії Валерія Герасімова з наказом вивести війська".

Водночас, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім говорив, що війна в Україні може завершитись вже через два місяці. Він переконаний, що завершення війни буде дипломатичним.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні режим припинення вогню новини України війна Росії та України Дмитро Жмайло
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

20:07Україна
Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

20:00Війна
В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

19:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Останні новини

20:07

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

20:00

Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

19:53

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

19:49

Українська блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень: стала відома нова схема шахраївВідео

19:47

Короткочасне потепління накриє Україну: названа дата похолодання зі снігом та дощем

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
19:33

Невинна річ з гардеробу стає небезпечною за кермом - що не варто носити в авто

19:30

"Як до війни більше не буде": відомо, яка нова реальність чекає українців

19:10

РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використатиПогляд

18:30

Ініціатива Гетманцева щодо податку для банків викликала різку критику з боку фінансового сектору

Реклама
18:26

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

18:19

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

18:13

Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в УкраїніВідео

18:10

Порошенко видав державні РЕБи за власну допомогу армії, - заява військового

17:57

"Не приймають ні свої, ні чужі": Дорн зробив скандальні заяви про Україну

17:52

Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - БудановВідео

17:34

Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

17:29

"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

16:56

РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито "вигідніший" план окупантівВідео

16:54

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіянВідео

16:48

Гризуни обходять стороною: автор розкрив прості народні методи захисту деревВідео

Реклама
16:41

У XIX столітті в Україні з'явилася піраміда: де вона знаходиться і кому належалаВідео

16:38

Наскільки давньою є історія України: чому ідея Оріани ще й досі популярна

16:31

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:05

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

15:59

Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболістаВідео

15:52

Коробка передач служитиме довше: що потрібно зробити водіям в заторі

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

Реклама
13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти