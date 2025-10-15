Рус
Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - Буданов

Юрій Берендій
15 жовтня 2025, 17:52
Буданов заявив, що війна Росії проти України могла б завершитися українською перемогою, якби не підтримка Москви з боку союзників, передусім КНДР.
Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - Буданов
Україна вже могла перемогти у війні, але все вирішив нюанс - Буданов / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Про що сказав Буданов:

  • Україна вже б перемогла у війні, якби Москві не допомагала КНДР
  • Путін хоче посилювати агресію
  • Цілями Росії є країни ЄС та НАТО

Війна Росії проти України вже могла б завершитися перемогою та поверненням усіх окупованих територій, якби не підтримка Москви з боку Північної Кореї. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час зустрічі Київської асоціації військових аташе 14 жовтня.

"Наголошую, що Росія давно би програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви, передусім Північною Кореєю", - наголосив він.

Дивіться відео заяви Буданова:

Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - Буданов
/ Фото: скріншот

Буданов також підкреслив, що низка країн, попри міжнародні санкції, продовжують допомагати Росії отримувати зброю, боєприпаси, критично важливі компоненти, а також дозволяють своїм громадянам вступати до лав російської армії.

"Не маймо ілюзій. Справжні наміри Путіна — продовжувати і посилювати агресію. Зараз його мета — країни Європейського Союзу та НАТО, у яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму", - вказує він.

Кирило Буданов зазначив, що Європа вже починає відчувати на собі дію російської доктрини "гібридної війни", і наразі реалізуються лише її початкові етапи. Він наголосив, що якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО лише посилюватиметься.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на готовності до подальшої співпраці задля зміцнення глобальної безпеки.

Буданов підкреслив, що Україна отримала унікальний досвід протидії російській агресії у всіх її проявах і готова ділитися цим досвідом з державами, які прагнуть захистити свої національні інтереси та сприяти встановленню всеосяжного миру.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз експерта

Як писав Главред, Росія вже вичерпує свої ресурси й не здатна вести війну протягом років — мова йде лише про кілька місяців. Про це заявив голова Комітету економістів Андрій Новак, наголосивши, що нинішній стан російської економіки свідчить про глибоку кризу.

"Багато хто мене критикуватиме, але я висловлю свій прогноз: йдеться вже не про роки, а про місяці, говорячи економічною мовою – про квартали", - вказав він.

За його словами, бюджет РФ має значний дефіцит, Фонд національного добробуту стрімко скорочується, реальна інфляція зростає, а велика частина підприємств працює у збиток. Навіть великі компанії змушені зменшувати кількість працівників, скорочувати робочий день до чотирьох годин і урізати зарплати на 20%. Ця тенденція лише посилюватиметься, тому Росія зможе підтримувати воєнні дії максимум ще кілька кварталів — про довгострокову перспективу вже не йдеться.

Разом із тим, Новак підкреслив, що багато залежить від України та її союзників. Лише завдяки рішучим діям української армії й міжнародній підтримці вдається стримувати так звану "другу армію світу".

Війна Росії проти України - останні заяви Буданова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія вже понад півтора року активно працює над створенням надводних безпілотників і має кілька розроблених моделей. Одним із таких дронів є "Зефір", який нещодавно вперше застосували у бойових діях.

Буданов також зазначав, що головна роль штучного інтелекту нині полягає в аналізі та обробці великих масивів інформації, що суттєво підсилює можливості розвідки.

Крім того, він наголошував, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна погіршується і є гіршим, ніж стійкість його політичного режиму. Водночас система влади в Росії побудована так, що навіть у разі заміни Путіна загальний агресивний курс країни не зміниться.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

