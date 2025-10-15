В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

Коли в Україну прийде потепління розповів народний синоптик.

Погода в Україні до кінця жовтня / Главред

Погода в Україні в жовтні досить "морозна" та з дощами. Але, за прогнозом синоптиків, українцям слід очікувати на "бабине літо".

В інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, коли в Україну прийде потепління, чи чекати на сильний мороз та сніг у жовтні, та коли країну накриє справжня зима.

Українців попередили про заморозки та холодну погоду до кінця цього тижня. За вашими розрахунками, якої погоди нам можна очікувати у найближчі дні?

До 20 жовтня в Україні буде нестійка погода. У найближчі дні, особливо з 18-го по 19-те жовтня по всій Україні пройдуть дощі. Вже з 21 по 27 жовтня опади припиняться і в Україну прийде значне потепління.

Графік прогнозу погоди на 19 жовтня / meteo.gov.ua

Які регіони України охопить потепління?

В Україну прийде антициклон після 21 листопада. Найтепліше буде в центральних, південних областях та на Вінниччині. Температура буде до +22 - +23 тепла в деяких районах.

На заході України максимальна температура буде до +21 градуса. На решті території погода буде холодніша. Тобто Україну в ці дати накриє бабине літо.

Погода на 2 тижні / meteoprog

Чи варто чекати українцям на сніг під час похолодання?

До кінця жовтня Україну накриє дощ, снігу очікувати не варто, крім Карпат. А ось значне похолодання вже прийде в листопаді, після бабиного літа.

Коли очікувати на "зимову" погоду з нічними морозами?

Похолодання прийде у перших числах листопада. З 10 листопада варто очікувати доволі прохолодну погоду. Після бабиного літа, яке буде приблизно з 20 по 28 листопада, прийде значне похолодання. Температура впаде на 10-13 градусів.

А от на "зимову" погоду варто очікувати наприкінці другої декади листопада. Вже будуть і нічні морози, заморозки та похолодання.

Про персону: Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

