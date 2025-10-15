Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

З 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу.

Тарифи на газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

З 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу

Новий тариф можна розрахувати самостійно

Вересень 2025-го - ключовий місяць для передачі точних показань лічильника

Уже з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися, оскільки вона напряму залежить від обсягів газу, спожитих протягом попереднього газового року.

Коли завершується газовий рік і чому це важливо

Як пояснює видання "ГазПравда", у газовій сфері діє поняття "газового року", який відрізняється від календарного. Він починається 1 жовтня і триває до 30 вересня наступного року. Тобто, з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року триває поточний газовий рік, результати якого визначать розмір вашої щомісячної плати за доставку газу на весь 2026 рік.

Саме тому вересень 2025-го став ключовим місяцем. У цей період газорозподільні компанії підсумовують фактичні показання лічильників споживачів і формують базу для майбутніх нарахувань.

Тому саме зараз, у жовтні, важливо передати актуальні показники лічильника - щоб оператор газорозподільних мереж (ГРМ) міг коректно визначити річний обсяг споживання. Якщо цього не зробити вчасно, у платіжках можуть з’явитися помилкові або завищені нарахування.

Як самостійно розрахувати суму за доставку газу у 2026 році

Розрахунок досить простий і не потребує спеціальних знань. Для цього потрібно:

Взяти річний обсяг споживання газу за період з 1 жовтня 2024-го по 30 вересня 2025 року. Цю інформацію можна знайти у кабінеті споживача на сайті оператора ГРМ або у платіжках за рік. Помножити цю цифру на тариф на розподіл газу, встановлений саме для вашого регіону. Тарифи різняться залежно від області й оператора, тому потрібно орієнтуватися на конкретного постачальника. Поділити отриманий результат на 12 місяців - це і буде орієнтовна сума щомісячної плати за доставку у 2026 році.

Наприклад, якщо річний обсяг становить 1200 кубометрів, а тариф у регіоні - 1,5 грн/м³, то: 1200 × 1,5 = 1800 грн на рік, 1800 ÷ 12 = 150 грн на місяць за доставку газу у 2026 році.

Чому важливо передавати показники лічильника щомісяця

Передача даних із 1 по 5 число кожного місяця - це не просто рекомендація. Вона допомагає уникнути ситуацій, коли газорозподільна компанія нараховує усереднені або некоректні обсяги споживання. Такі неточності можуть призвести до зайвих боргів або переплат, які потім доведеться уточнювати через звернення до оператора.

Чи загрожують Україні проблеми з опаленням цієї зими - оцінка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі Главреду зазначив, що масштабні російські атаки на енергосистему можуть створити певні труднощі, однак українські енергетики ретельно підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся решта країни разом узята у сфері енергетичної безпеки) - шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - сказав Харченко.

Він додав, що аварійні чи тимчасові відключення електроенергії цілком можливі, проте вони не матимуть критичного характеру й не призведуть до енергетичного колапсу.

Нагадаємо, Росія атакує українські газові сховища та компресорні станції, завдаючи втрат потужностям видобутку. Для стабільності системи Україна планує збільшити імпорт газу, особливо на зиму, зазначив експерт Олександр Харченко.

Також президент Зеленський анонсував збереження фіксованої ціни на газ для побутових споживачів. Уряд виділив 1,5 млрд грн для захисту енергетики у прифронтових регіонах.

Як повідомляв Главред, через атаки на енергетичні об’єкти Україна обговорює з міжнародними партнерами можливість імпорту газу. За словами президента, основна проблема - не сам газ, а кошти на його закупівлю.

