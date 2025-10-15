Трамп заговорив про новий український наступ і жорстко звернувся до Путіна

Президент США заявив, що йому доведеться прийняти рішення щодо України.

Україна хоче перейти в наступ

Ключові тези Трампа:

Україна збирається піти в наступ

США доведеться прийняти рішення

Путін має припинити вбивства

Україна прагне перейти в наступ, тому США доведеться приймати рішення. Лідер РФ Володимир Путін повинен припинити вбивства. Про це заявв президент США Дональд Трамп на пресконференції.

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським, - ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і нам доведеться прийняти рішення", - сказав американський лідер.

Трамп також оцінив втрати Росії у війні. За його словами, Москва втратила близько 1,5 мільйона людей.

"Росія планувала перемогти у перший тиждень, а тепер іде вже четвертий рік", - заявив президент США.

Трамп також звернувся безпосередньо до російського лідера Володимира Путіна з закликом припинити агресію проти України.

"Припиніть вбивати українців і припиніть вбивати росіян", - закликав Трамп.

Чи може РФ піти на компроміс у війні - думка експерта

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що російський лідер Путін може розглянути компроміс лише у випадку, якщо його плани зазнають невдачі і військовим шляхом досягти мети не вдасться.

"Путін сподівається на силу зброї. А в умовах, коли Путін хоче домогтися результату військовим шляхом, він не особливо прагне йти на компроміс і сідати за стіл переговорів", - зазначв Золотарьов у коментарі Главреду.

Завершення війни в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня заявив, що припинення вогню на Близькому Сході дає надію на мир в Україні. За його словами, Дональд Трамп може застосувати ті ж методи тиску на Путіна, щоб змусити Росію завершити війну.

Зеленський також планує зустріч із Трампом для обговорення постачання зброї та можливих шляхів завершення конфлікту. Радник ОП Михайло Подоляк назвав три умови для досягнення миру.

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, а ключову роль у цьому може відіграти позиція Китаю.

