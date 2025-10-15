Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

Цьогорічний урожай пшениці має гірші якісні показники, ніж торік.

Ціни на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні може знову подорожчати хліб

Ціни можуть зрости ще на 5−10%

Головна причина - зростання собівартості виробництва

До кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%. Про це заявив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі Мінфін.

За його словами, хліб та хлібопродукти за місяць зросли в ціні на 0,7 та 0,8% відповідно. За рік подорожчання склало 13,4% та 16,9%.

"Збільшення ціни спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє, енергоносії, логістику, витрати на оплату праці та інше", - наголосив він.

Експерт зауважив, що проблема у тому, що цьогорічний урожай пшениці має гірші якісні показники, ніж торік.

"Значна частина зерна не підходить для виробництва борошна. Потреба галузі — близько 2,5 млн тонн. Зібрали близько 6 млн тонн пшениці 1, 2, 3 класу. Основу формує 1−2-й клас, а його зібрали 1,7 млн тонн. Тож треба дивитись перехідні залишки зерна і контролювати експорт для того, щоб вистачило для внутрішнього ринку", - каже Дученко.

Він також додав, що вже декілька років поспіль є проблема із житнім борошном.

"У минулому сезоні його навіть довелось імпортувати, що позначилось на ціні на житній хліб. Цього року зібрана кількість жита дорівнює внутрішньому споживанню, але не все зерно відповідає якісним показникам для хлібопечення", - підсумував перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Як зберігати хліб / Інфографіка: Главред

Який хліб найбільше подорожчає

Директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський раніше говорив, що ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець.

За його словами, таке різке підвищення цін відбудеться через назріваючий критичний дефіцит жита.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні суттєво зросли ціни на тепличні помідори. Наразі їх реалізують в межах 50-60 грн за кілограм, що в середньому на 51% дорожче, ніж минулого тижня.

Також відомо, що огірки в Україні дорожчають четвертий тиждень поспіль. На ціни вплинуло суттєве скорочення обсягів пропозиції овоча на ринку.

Крім того, цього року ціни на каву знову можуть зрости. Ймовірно, подорожчання складе 20%.

