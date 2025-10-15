Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

Марія Николишин
15 жовтня 2025, 18:26
81
Цьогорічний урожай пшениці має гірші якісні показники, ніж торік.
Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає
Ціни на хліб в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

  • В Україні може знову подорожчати хліб
  • Ціни можуть зрости ще на 5−10%
  • Головна причина - зростання собівартості виробництва

До кінця року ціни на хліб можуть зрости ще на 5−10%. Про це заявив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі Мінфін.

За його словами, хліб та хлібопродукти за місяць зросли в ціні на 0,7 та 0,8% відповідно. За рік подорожчання склало 13,4% та 16,9%.

відео дня

"Збільшення ціни спричинено зростанням собівартості виробництва хліба, зокрема, зростання цін на сировину, борошно, особливо житнє, енергоносії, логістику, витрати на оплату праці та інше", - наголосив він.

Експерт зауважив, що проблема у тому, що цьогорічний урожай пшениці має гірші якісні показники, ніж торік.

"Значна частина зерна не підходить для виробництва борошна. Потреба галузі — близько 2,5 млн тонн. Зібрали близько 6 млн тонн пшениці 1, 2, 3 класу. Основу формує 1−2-й клас, а його зібрали 1,7 млн тонн. Тож треба дивитись перехідні залишки зерна і контролювати експорт для того, щоб вистачило для внутрішнього ринку", - каже Дученко.

Він також додав, що вже декілька років поспіль є проблема із житнім борошном.

"У минулому сезоні його навіть довелось імпортувати, що позначилось на ціні на житній хліб. Цього року зібрана кількість жита дорівнює внутрішньому споживанню, але не все зерно відповідає якісним показникам для хлібопечення", - підсумував перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає
Як зберігати хліб / Інфографіка: Главред

Який хліб найбільше подорожчає

Директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський раніше говорив, що ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець.

За його словами, таке різке підвищення цін відбудеться через назріваючий критичний дефіцит жита.

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні суттєво зросли ціни на тепличні помідори. Наразі їх реалізують в межах 50-60 грн за кілограм, що в середньому на 51% дорожче, ніж минулого тижня.

Також відомо, що огірки в Україні дорожчають четвертий тиждень поспіль. На ціни вплинуло суттєве скорочення обсягів пропозиції овоча на ринку.

Крім того, цього року ціни на каву знову можуть зрости. Ймовірно, подорожчання складе 20%.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

хліб Мінфін ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використати

РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використати

19:10Погляди
Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

18:19Україна
Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в Україні

Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в Україні

18:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

Чому волосся швидко брудниться: більшість людей робить одну помилку у душі

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Останні новини

19:10

РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використати

18:30

Ініціатива Гетманцева щодо податку для банків викликала різку критику з боку фінансового сектору

18:26

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

18:19

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

18:13

Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в УкраїніВідео

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
18:10

Порошенко видав державні РЕБи за власну допомогу армії, - заява військового

17:57

"Не приймають ні свої, ні чужі": Дорн зробив скандальні заяви про Україну

17:52

Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - БудановВідео

17:34

Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

Реклама
17:29

"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

16:56

РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито "вигідніший" план окупантівВідео

16:54

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіянВідео

16:48

Гризуни обходять стороною: автор розкрив прості народні методи захисту деревВідео

16:41

У XIX столітті в Україні з'явилася піраміда: де вона знаходиться і кому належалаВідео

16:38

Наскільки давньою є історія України: чому ідея Оріани ще й досі популярна

16:31

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:05

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

15:59

Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболістаВідео

15:52

Коробка передач служитиме довше: що потрібно зробити водіям в заторі

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

Реклама
15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

Реклама
12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

12:16

"Жуков нервово курить": Коваленко назвав ціну російського наступу в УкраїніВідео

12:05

"Не має аналогів у світі": Янович і Хоменко здивували своїм рішенням

11:58

Скандал із Трухановим набирає обертів, Зеленський призначив нового голову Одеської МВА

11:48

Запровадять тисячні штрафи і забиратимуть права: в Україні з'явиться нова система покарань

11:30

Кіркоров пробивався до зрадниці Лорак із кулаками - що сталося

11:26

План Путіна розкрито: РФ може напасти на країну НАТО і влаштувати там "республіку"Відео

11:24

Тоні Матвієнко висунули звинувачення - що сталося

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти