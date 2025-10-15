БпЛА двічі вгатили по багатоповерхівці і Новій пошті: деталі ворожої атаки по Ніжину

Росія атакувала об’єкти критичної та цивільної інфраструктури на Чернігівщині.

Атака по Ніжину / Колаж: Главред, фото: Чернігівська ОВА, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Росіяни атакували Ніжин дронами-камікадзе "Шахед"

Зафіксовано влучання у житлові будинки, термінал Нової пошти та цивільну інфраструктуру

Поранення отримали двоє людей

Увечері середи, 15 жовтня, російські війська завдали удару дронами-камікадзе по місту Ніжин у Чернігівській області. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житлові будинки та цивільні об’єкти. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола в Facebook та керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Міський голова зазначив, що країна-агресорка вкотре цілеспрямовано б’є дронами-камікадзе "Шахед" по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

"Просимо мешканців зробити запаси питної та технічної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарі", - звернувся Кодола до жителів громади.

За словами глави ОВА В'ячеслава Чауса, внаслідок атаки БпЛА двоє людей поранено.

"Сьогодні росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі - у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні ОВА.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Які області під загрозою російських атак - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що цієї осені та зими Росія, ймовірно, зосередиться на ударах по енергетичних об’єктах прикордонних і прифронтових областей - Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій.

За словами експерта, Кремль змінив тактику і тепер замість масових атак по ключових підстанціях, як у 2022–2023 роках, окупанти нищать локальні об’єкти енергомереж, які менш захищені. Гончар зазначив, що великі вузли "Укренерго" нині добре укріплені, а більшість пошкоджених потужностей уже відновлено.

"Росіяни зрозуміли, що, витрачаючи більше ударних засобів, вони все одно не досягнуть ефекту. Тому вони почали діяти іншим способом. Обленерго мало працювали над захистом своїх об'єктів, тому Росія почала бити туди, де не захищено або слабо захищено", - вважає Гончар.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 13 жовтня російські окупанти атакували Харків КАБами. Унаслідок ударів постраждали Слобідський і Салтівський райони.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено лікарню в Салтівському районі, будівлю підприємства та кілька авто, виникли дві пожежі. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що шестеро людей зазнали поранень склом.

Крім цього, Росія посилює удари по Україні, зокрема по об’єктах енергетики, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, лише за тиждень РФ застосувала понад 3100 дронів, 92 ракети та 1360 керованих авіабомб.

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

