Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в Україні

Ключові тези Гегсета:

Війна в Україні завершиться під керівництвом Трампа

Якщо миру не буде, США застосують усі необхідні заходи проти РФ

Путін має зупинити війну або заплатити

Війна Росії проти України завершиться під керівництвом президента США Дональда Трампа та за підтримки ЄС. Якщо Путін не завершить її, США та союзники вживуть "усіх необхідних заходів", щоб змусити РФ заплатити за агресію. Про це заявив міністр війни Піт Гегсет під час засідання Координаційної групи з питань оборони України у Брюсселі.

"Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Як ми бачили, як він робив у Газі та на Близькому Сході, президент Трамп знає, як кувати мир, створювати можливості в ситуаціях і сценаріях, де мир здається далеким. Він і тільки він має здатність це зробити. Ця війна не розпочалася за часів президента Трампа, але вона закінчиться за його правління. Тож давайте скористаємося цим моментом, рішуче куватимемо мир в Україні та принесемо мир силою", - сказав він. відео дня

Гегсет також зазначив, що у разі, якщо миру не буде досягнуто в короткостроковій перспективі, США разом із союзниками застосують необхідні заходи, "щоб нав'язати Росії ціну за продовження агресії".

"Якщо ми повинні зробити цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати", - підкреслив міністр.

За його словами, найефективнішими факторами стримування російської агресії є "смертоносне та боєздатне НАТО" під керівництвом Європи та українська армія, здатна захистити себе та "стримувати російську агресію вздовж кордону НАТО".

"Знову ж таки, мир через силу", - додав Гегсет.

Гегсет на "Рамштайні" пообіцяв Росії проблеми - відео:

США поставили Росії ультиматум / Фото: скріншот

Чи може РФ піти на компроміс у війні - думка експерта

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що президент Росії Володимир Путін може розглянути компроміс лише у випадку, якщо його плани зазнають невдачі і військовим шляхом досягти мети не вдасться.

"Путін сподівається на силу зброї. А в умовах, коли Путін хоче домогтися результату військовим шляхом, він не особливо прагне йти на компроміс і сідати за стіл переговорів", - наголосив Золотарьов у коментарі Главреду.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив 12 жовтня, що припинення вогню на Близькому Сході дає надію на мир в Україні. За його словами, Дональд Трамп може використати ті ж методи тиску проти Путіна, щоб змусити Росію завершити війну.

Також Зеленський зустрінеться з Трампом, щоб обговорити постачання зброї та шляхи завершення війни. Радник ОП Михайло Подоляк назвав три умови для миру.

Крім цього, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік. Ключову роль у цьому може відіграти позиція Китаю.

Про Персону: Піт Гегсет Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

