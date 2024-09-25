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"За це Путін вам дасть "приз": Зеленський відкинув "план миру" Китаю та Бразилії

Руслана Заклінська
25 вересня 2024, 17:53оновлено 25 вересня, 18:40
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Китай, Бразилія та африканській країни не можуть за рахунок України просувати власні інтереси.
'За це Путін вам дасть 'приз': Зеленський відкинув 'план миру' Китаю та Бразилії
Зеленський рішуче відкинув мирний план, який просуває Бразилія і Китай / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Країни, які виступають проти української Формули миру, мають "приховані наміри" і фактично грають на руку російському диктатору Володимиру Путіну. "Половинчастий план врегулювання", який запропонував Китай, Бразилія та країни Африки, не має сенсу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Деякі політики пропонують сьогодні заморожування війни. За це Путін вам дасть як "приз" ще більше страждань і катастроф", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що українська формула миру існує вже два роки, а пошуки альтернатив "дають Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй". Президент стверджує, що такі ініціативи не ведуть до справжнього миру, а лише створюють ілюзію затишшя.

відео дня

Глава держави зазначив, що країни, зокрема Китай, Бразилія та африканські країни, не можуть за рахунок України просувати власні інтереси. За його словами, якщо якась країна шукає альтернативи або ігнорує будь-який пункту формули миру, то "вона сама хоче зробити частину того, що робить Путін".

"І коли китайсько-бразильський дует намагається вирости в хор голосів – з кимось в Європі, в Африці, кажучи про альтернативу повному і справедливому миру, виникає питання - в чому справжній інтерес? Усі повинні розуміти - за рахунок України своєї влади не зміцниш", - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що світ уже пройшов через колоніальні війни та змови великих держав, які завдавали шкоди меншим країнам. Кожна країна, зокрема Китай, Бразилія та країни Африки, має зрозуміти, що це залишилося в минулому.

"І Україна не прийме, й інші країни не приймуть таку історію, що колоніальна практика може бути сьогодні продовжена", - додав він.

За словами Зеленського, російській окупаційні війська мають піти з території України. Він також підкреслив, що світ має притягнути до відповідальності усіх, хто скоїв воєнні злочини.

"Ми маємо не допустити 2 чи 3 фази російського вторгнення. У цьому полягає і "формула світу", - заявив президент.

'За це Путін вам дасть 'приз': Зеленський відкинув 'план миру' Китаю та Бразилії
"Формула миру" Зеленського / Інфографіка: Главред

Що таке Генеральна Асамблея ООН?

Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

"Мирний план" Китаю і Бразилії - що відомо

Нагадаємо, спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей оголосив, що "мирний план" Китаю та Бразилії щодо врегулювання війни в Україні отримав підтримку понад 110 країн. Основні положення плану включають:

  • Дотримання принципів деескалації та уникнення провокацій.
  • Діалог і переговори як єдиний вихід з військового конфлікту.
  • Проведення міжнародної мирної конференції з участю РФ та України для чесного обговорення всіх мирних планів.
  • Гуманітарна допомога та захист цивільних осіб.
  • Заборона використання ядерної, хімічної та біологічної зброї.
  • Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував цю "мирну" позицію, зазначивши, що Бразилія на практиці підтримує Росію.

Також Зеленський заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він наголосив, що агресора потрібно примусити до миру.

Як повідомляв Главред, прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала критику президента України Володимира Зеленського щодо китайсько-бразильського "консенсусу з шести пунктів". Вона зазначила, що Пекін враховує заяву української сторони, але продовжить підтримувати цю мирну ініціативу.

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Бразилія Володимир Зеленський Генасамблея ООН війна Росії та України Формула миру Зеленського
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