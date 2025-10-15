Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

Зеленський заявив, що майбутня зустріч із президентом США Дональдом Трампом може стати ключовим кроком до завершення війни Росії проти України.

Що може реально наблизити кінець війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 ОМБр

Україна виконала своє "домашнє завдання" перед переговорами з Трампом

Переговори у Вашингтоні можуть наблизити закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що майбутня зустріч з президентом США Дональдом Трампом наблизить закінчення війни РФ проти України. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента України.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже завершила підготовку своєї частини "домашньої роботи" до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом — як у військовій, так і в економічній сфері. За його словами, порядок денний переговорів є насиченим, а до роботи над ним долучилися всі необхідні відомства.

"Це реально може наблизити завершення війни – саме у Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік із нами в цій роботі", - вказав він.

Він додав, що українська делегація, до складу якої входять прем’єр-міністр, керівник Офісу Президента, заступник міністра закордонних справ, інші урядовці та посол України, уже перебуває у Вашингтоні, де проводить зустрічі з представниками американської адміністрації, оборонних і енергетичних компаній, зокрема виробниками систем протиповітряної оборони.

"Була сьогодні вже доповідь наших представників – дякую за цю роботу", - резюмував президент.

Чи має Трамп важелі впливу на Путіна - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп раніше погрожував передати Україні ракети Tomahawk, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Однак тепер, коли російський лідер не йде на поступки, Трамп втратив реальні важелі впливу, зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Трамп опинився у складній ситуації, адже він більше не може обіцяти чи погрожувати, бо його слова вже не викликають довіри, але й робити реальні кроки проти Путіна він не може, оскільки той для нього "недоторканний". Це може спровокувати негативну реакцію всередині США.

Жданов додав, що Трамп це усвідомлює і тому робить акцент на внутрішній політиці — обіцяє американцям дешевий бензин, боротьбу з іммігрантами, відновлення величі країни та захист міст від безладів. На думку експерта, американський президент буде "лавірувати до останнього".

Порівняння ракет Tomahawk і Калібр / Інфографіка: Главред

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це український лідер повідомив на брифінгу з високою представницею ЄС Каєю Каллас.

Перед цим Зеленський провів другу телефонну розмову з Трампом за два дні, під час якої сторони обговорили актуальні теми та пройшлися по всіх ключових питаннях ситуації.

Як повідомляється, у п’ятницю, 17 жовтня, Трамп прийме Зеленського в Білому домі. На борту літака Air Force One американський президент підтвердив, що зустріч відбудеться.

