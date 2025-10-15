Молоду учасницю "Голосу" викрали і вбили заради органів

Бажаючи підправити фінансове становище, 26-річна співачка полетіла за кордон на підробіток.

Зникла учасниця проєкту "Голос" / Колаж Главред, фото Instagram/vera_kravth

Коротко:

Що трапилося зі співачкою

Як її обдурили

Учасницю російського вокального проєкту "Голос" Віру Кравцову було по-звірячому вбито в М'янмі.

Як пишуть російські пропагандисти, Кравцова родом із Мінська. Кілька років тому дівчина брала участь у шоу "Голос".

Повідомляється, що в Бангкоку молоду співачку обдурили і незаконним шляхом вивезли в М'янму на роботу в скам-центр. Росіяни пишуть, що вокалістка спочатку фліртувала із забезпеченими чоловіками і просила їх вкласти у щось гроші. А вже на початку жовтня Віра перестала виходити на зв'язок, і родичі забили на сполох.

Дівчину ошукали та віддали у трудове рабство / Фото Instagram/vera_kravth

Днями з близькими зв'язалися невідомі і повідомили, що виконавицю вбили і продали на органи. Тіло дівчини, за словами анонімів, кремували.

Дівчину ошукали та віддали у трудове рабство / Фото Instagram/vera_kravth

