"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

Руслан Іваненко
15 жовтня 2025, 17:29
Італійський боксер здобув перемогу нокаутом над Бар'єрре та отримав вакантний титул чемпіона WBC Continental Americas.
Фанати обговорюють можливий поєдинок українського чемпіона з італійським важковаговиком

Італійський надважковаговик Гвідо Віанелло висловив готовність провести бій із абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

"Із задоволенням б із ним побився. Я дуже поважаю Усика – він найкращий у світі, а тому звісно, я б хотів боксувати із ним. Проте я також маю поважати правила. Гадаю, до нашого бою лишився рік, але навіть якщо Усик мене здолає – я сприйматиму це з повагою", – зазначив Віанелло в інтерв’ю Pro Boxing Fans.

Італієць останній поєдинок провів 11 жовтня, здобувши нокаутом перемогу над канадцем Алексісом Бар'єрре та став володарем вакантного титулу чемпіона WBC Continental Americas.

Олександр Усик
Олександр Усик

Усик востаннє виходив у ринг у липні цього року, достроково перемігши Даніеля Дюбуа в 5-му раунді. Наступним його суперником мав стати Джозеф Паркер, проте український боксер отримав відтермінування через стан здоров’я.

Як повідомляв Главред, колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) анонсував підготовку великого виставкового поєдинку. За інформацією видання Daily Tribune, суперником філіппінця стане колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко. Шоу орієнтовно планується на початок 2026 року у США.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров під час передматчевої прес-конференції емоційно відповів на запитання щодо можливого переходу у грецький "Панатінаїкос", підтвердивши інтерес з боку клубів, але наголосивши на своїй відданості національній команді.

Крім того, перша ракетка України Еліна Світоліна відзначилася у складі національної збірної на Кубку Біллі Джин Кінг, допомігши команді вперше в історії потрапити до четвірки найсильніших збірних світу. Значний внесок у цей успіх зробила саме Світоліна, повідомляє сайт Кубка Біллі Джин Кінг.

Про персону: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

