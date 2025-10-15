"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

Італійський боксер здобув перемогу нокаутом над Бар'єрре та отримав вакантний титул чемпіона WBC Continental Americas.

Фанати обговорюють можливий поєдинок українського чемпіона з італійським важковаговиком / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Італійський надважковаговик Гвідо Віанелло висловив готовність провести бій із абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

"Із задоволенням б із ним побився. Я дуже поважаю Усика – він найкращий у світі, а тому звісно, я б хотів боксувати із ним. Проте я також маю поважати правила. Гадаю, до нашого бою лишився рік, але навіть якщо Усик мене здолає – я сприйматиму це з повагою", – зазначив Віанелло в інтерв’ю Pro Boxing Fans. відео дня

Італієць останній поєдинок провів 11 жовтня, здобувши нокаутом перемогу над канадцем Алексісом Бар'єрре та став володарем вакантного титулу чемпіона WBC Continental Americas.

Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Усик востаннє виходив у ринг у липні цього року, достроково перемігши Даніеля Дюбуа в 5-му раунді. Наступним його суперником мав стати Джозеф Паркер, проте український боксер отримав відтермінування через стан здоров’я.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

