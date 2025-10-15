Короткочасне потепління накриє Україну: названа дата похолодання зі снігом та дощем

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.

https://glavred.net/synoptic/kratkovremennoe-poteplenie-nakroet-ukrainu-nazvana-data-poholodaniya-so-snegom-i-dozhdem-10706762.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 16 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 16-17 жовтня в Україні - І рівень небезпечності. Вночі очікуються сильні заморозки - 0-3 градуси.

відео дня

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 16-17 жовтня в Україні буде сухо. Водночас очікуються тумани. Температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла. На північному сході буде холодніше - 7-11 градусів тепла.

18 жовтня опадів стане більше. У цей день очікується навіть мокрий сніг, також буде похолодання. 19 жовтня дощі накриють майже всю Україну. Денна температура повітря опуститься до 5-9 градусів тепла. Найближче потепління очікується 16-17 жовтня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 16 жовтня

В Україні 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики опадів не прогнозують. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, вночі у більшості областей 1-6° тепла, також заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°; в денні години 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 16 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+15 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода 16 жовтня у Києві

У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°. Вночі 16 жовтня заморозки на поверхні грунту 0-3°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Через заморозки синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред