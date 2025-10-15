Українська блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень: стала відома нова схема шахраїв

З ФОП-рахунку Ксюши Манекен шахраї зняли кошти, представляючись менеджерами банку.

Шахраї викрали з рахунку Ксюши Манекен понад шість мільйонів гривень / Колаж: Главред, фото: скріншот

Дуже відома українська блогерка Ксюша Манекен стала жертвою шахраїв. Вона втратила понад шість мільйонів гривень, які шахраї вкрали з її ФОП-рахунку у Monobank. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Вона розповідає, що особисто звернулася нібито до менеджера банку через чат-бот у Telegram, який знайшла в інтернеті. До чату, як і за звичайною процедурою, під'єднався оператор. Жінка не знала, що цей був підставний чат і вона спілкувалась з шахраєм.

"Зі мною зв'язався "менеджер", я описала своє питання, менеджер сказав, що ви можете зняти кошти в будь-якому відділені, ми зробимо заявку, але бачить якусь помилку в додатку і що його треба перезавантажити, і для цього треба створити заявку. Зараз вам надійне push-повідомлення, ви натиснете "згодна", і ми його потім перезавантажимо", - розповіла блогерка. відео дня

Після того, як блогерка натиснула "згодна", шахрай сказав, що вона може видаляти додаток, а потім "працівники банку" нібито перевстановлять його. Вона так і зробила, додаток видалила. У цей момент з рахунку її магазину одягу почали переказувати кошти на інші ФОПи в Україні. Це вона помітила не одразу. З її рахунку зникли 6 мільйонів 200 тисяч гривень.

Ксюша Манекен заявляє, що обурена банком, у якого не виникло підозр щодо цих переказів.

Реакція Monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував інцидент, який стався з блогеркою. Він зазначив, що жоден банк не міг би врятувати кошти у такій ситуації.

"Клієнт знайшла в телеграмі фейковий обліковий запис Монобанку, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок Моно. Наша система аналізу не порахувала ті платежі, які зробив ФОП підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес. Оскільки застосунок був видалений клієнт не отримувала повідомлення про списання коштів з рахунку", - прокоментував Гороховський.

Водночас він додав, що сприймає це як свою поразку, адже люди втратили гроші.

"Майже після кожного кейсу робимо висновки та вдосконалюємо систему. Тут є тонка грань, звісно. Нам дуже хочеться, щоб користуватися банком було зручно, і ми не заважали клієнтам. І тому будь-яка система фрод-моніторингу має цільову функцію знаходити підозрілі транзакції, в яких досить висока частка реального фроду. Бо інакше будь-яку транзакцію можна вважати підозрілою. На цей напрямок у нас виділено дуже великі ресурси, і ми витрачаємо на це багато зусиль", - додав він.

Як не стати жертвою шахраїв

Гороховський нагадав правила фінансової гігієни та розповів, як не стати жертвою шахраїв:

нікому не передавати жодні паролі, номери карт;

не погоджуватися на входи до вашого облікового запису з інших пристроїв, якщо це робите не ви, якою б переконливою не була причина;

звертатися на підтримку тільки через кнопку в застосунку або в той чат, з підтримкою в якій раніше писали;

налаштувати динамічний СVV-код для платежів в інтернеті.

"У цьому кейсі з Оксаною ми докладаємо максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів. І надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців. Ми рятуємо щомісяця десятки мільйонів гривень наших клієнтів, навіть коли клієнти поводяться необачно, але, на жаль, урятувати всіх особливо у тих випадках, коли клієнт робить все сам під впливом соціальної інженерії ми поки що не можемо", - підсумував Гороховський.

