Літак міністра війни США подав сигнал лиха над Атлантикою - що сталось

Урядовий літак США з міністром оборони Пітом Гегсетом на борту був змушений здійснити аварійну посадку у Великій Британії після подачі сигналу лиха.

https://glavred.net/world/samolet-ministra-voyny-ssha-podal-signal-bedstviya-nad-atlantikoy-chto-proizoshlo-10706786.html Посилання скопійоване

Літак міністра війни США подав сигнал лиха над Атлантикою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, airlive

Про що йдеться у матеріалі:

Літак Гегсета подав сигнал лиха над Атлантикою

Спікер Пентагону Шон Парнелл назвав причину екстрених маневрів літака

Урядовий літак США Boeing C-32A, на борту якого перебував міністр війни Піт Гегсет, подав сигнал лиха під час польоту над Атлантикою. Про це повідомляє Mirror.

Після вильоту з Брюсселя, де Гегсет брав участь у засіданнях міністрів оборони НАТО та Контактної групи "Рамштайн", літак був змушений повернутися до Великої Британії.

відео дня

За інформацією авіаційної мережі Airlive, приблизно через пів години після зльоту повітряне судно зіткнулося з проблемою розгерметизації, що призвело до зниження висоти до 10 000 футів.

Згодом стало відомо, що причиною незапланованої посадки стала тріщина на лобовому склі літака.

"На шляху до США після зустрічі міністрів оборони країн НАТО літак міністра оборони Хегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака. Літак приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи міністра Гегсета, перебувають у безпеці", - зазначив спікер Пентагону Шон Парнелл в дописі в X.

Піт Гегсет - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війну Росії проти України буде завершено під керівництвом президента США Дональда Трампа та за підтримки Європейського Союзу. Якщо Володимир Путін не погодиться зупинити агресію, Сполучені Штати разом із союзниками застосують "усі необхідні заходи", щоб змусити Росію відповісти за свої дії. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет під час засідання Координаційної групи з питань оборони України у Брюсселі.

Раніше Гегсет несподівано скликав екстрену нараду, на яку були запрошені сотні американських генералів із різних куточків світу. Як повідомляє The Washington Post, директива стосувалася практично всіх найвищих командирів армії США.

Ще 12 серпня 2025 року Гегсет наголошував, що президент Дональд Трамп створює передумови для можливої мирної угоди між Україною та Кремлем. Водночас він визнав, що ця угода може містити поступки, які не задовольнять жодну зі сторін.

Інші новини:

Про Персону: Піт Гегсет Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред