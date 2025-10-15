Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

Поліція затримала військовослужбовців, яких підозрюють у вчиненні насильницьких та майнових злочинів.

У Тернополі поліцейські затримали сімох військовослужбовців / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Коротко:

На Тернопільщині затримано сімох військовослужбовців

Зловмисники викрадали людей, катували, вимагали гроші та майно

Один потерпілий утримувався три дні у нелюдських умовах

У середу, 15 жовтня, в Тернопільській області правоохоронці затримали сімох військовослужбовців. Їх підозрюють у вчиненні насильницьких та майнових злочинів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, зловмисники на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

"Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Які злочини вчиняли

Зловмисники відібрали автомобіль KIA 27-річного мешканця Тернополя та використовували його у власних цілях. Транспортний засіб пізніше виявили на території Київської області.

Також одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили у мікроавтобус, били, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Як повідомили поліцейські, іншого мешканця Тернополя, застосувавши сльозогінний газ, насильно заштовхали у мікроавтобус та вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою рідиною та змусили бігти перед авто. Потім побили та утримували протягом трьох днів у нелюдських умовах.

Окремий випадок правоохоронці зафіксували на Івано-Франківщині. Військові силоміць пересадили потерпілого у свій транспортний засіб, а його машину викрали. Водночас потерпілих залякували й погрожували фізичною розправою у разі звернення до поліції.

У чому підозрюють зловмиснків

У поліції повідомили, що було проведено ряд обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.

Слідчі поліції повідомили сімом фігурантам про підозри за:

ч. 2 ст. 127 – катування;

– катування; ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

– незаконне позбавлення волі або викрадення людини; ч. 4 ст. 187 – розбій;

– розбій; ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочинів. Триває досудове розслідування.

