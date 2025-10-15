Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

Руслана Заклінська
15 жовтня 2025, 20:07
547
Поліція затримала військовослужбовців, яких підозрюють у вчиненні насильницьких та майнових злочинів.
Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових
У Тернополі поліцейські затримали сімох військовослужбовців / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Коротко:

  • На Тернопільщині затримано сімох військовослужбовців
  • Зловмисники викрадали людей, катували, вимагали гроші та майно
  • Один потерпілий утримувався три дні у нелюдських умовах

У середу, 15 жовтня, в Тернопільській області правоохоронці затримали сімох військовослужбовців. Їх підозрюють у вчиненні насильницьких та майнових злочинів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, зловмисники на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

відео дня

"Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Які злочини вчиняли

Зловмисники відібрали автомобіль KIA 27-річного мешканця Тернополя та використовували його у власних цілях. Транспортний засіб пізніше виявили на території Київської області.

Також одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили у мікроавтобус, били, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Як повідомили поліцейські, іншого мешканця Тернополя, застосувавши сльозогінний газ, насильно заштовхали у мікроавтобус та вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою рідиною та змусили бігти перед авто. Потім побили та утримували протягом трьох днів у нелюдських умовах.

Окремий випадок правоохоронці зафіксували на Івано-Франківщині. Військові силоміць пересадили потерпілого у свій транспортний засіб, а його машину викрали. Водночас потерпілих залякували й погрожували фізичною розправою у разі звернення до поліції.

  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція
  • Затримання військовослужбовців у Тернополі
    Затримання військовослужбовців у Тернополі Фото: Нацполіція

У чому підозрюють зловмиснків

У поліції повідомили, що було проведено ряд обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб.

Слідчі поліції повідомили сімом фігурантам про підозри за:

  • ч. 2 ст. 127 – катування;
  • ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • ч. 4 ст. 187 – розбій;
  • ч. 2 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочинів. Триває досудове розслідування.

Інциденти з ТЦК - новини України

Нагадаємо, 30 липня у Миколаєві чоловік загинув, стрибнувши з пішохідного мосту під час спроби втекти від наряду поліції та співробітників територіального центру комплектування. Інцидент стався близько 10:00 в одному з промислових районів міста.

Також у селищі Бузьке на Миколаївщині 3 серпня місцеві жителі напали на військових і поліцейського, озброєні битами та трубами. Для самозахисту один із військових застосував травматичний пістолет, поранивши нападника в ногу.

Як повідомляв Главред, у Тернополі 17 вересня 31-річний військовослужбовець одного з районних ТЦК і СП, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та під час щорічної відпустки, влаштував ДТП, намагаючись втекти від патрульних. Поліція затримала порушника та доставила до районного управління для з’ясування обставин.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

военные військовослужбовці Тернопільська область новини України новини Тернополя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

20:07Україна
Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

20:00Війна
В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

19:53Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з вафлями за 29 секунд

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

Час зізнань: для чотирьох знаків зодіаку скоро відкриється гостра правда

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

"Усіх бійців було поранено": РФ окупувала три населені пункти на Донбасі - DeepState

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Не монголи: хто насправді розвалив Київську Русь

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Війна в Україні на три роки та удари РФ углиб Європи: Сікорський зробив заяву

Останні новини

20:07

Викрадали людей, били та вимагали гроші: на Тернопільщині затримали групу військових

20:00

Може реально наблизити кінець війни: розкрито, що готує Україна

19:53

В Україну мчить різке потепління до +20: синоптик назвав дати

19:49

Українська блогерка втратила понад 6 мільйонів гривень: стала відома нова схема шахраївВідео

19:47

Короткочасне потепління накриє Україну: названа дата похолодання зі снігом та дощем

Два сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від ПутінаДва сценарії війни в Україні у 2026 році: Коваленко – про те, чого чекати від Путіна
19:33

Невинна річ з гардеробу стає небезпечною за кермом - що не варто носити в авто

19:30

"Як до війни більше не буде": відомо, яка нова реальність чекає українців

19:10

РФ дозволила залучати резервістів за кордоном: де Путін планує їх використатиПогляд

18:30

Ініціатива Гетманцева щодо податку для банків викликала різку критику з боку фінансового сектору

Реклама
18:26

Вже до кінця року: головний для українців продукт відчутно подорожчає

18:19

Почалися відключення світла по всій Україні - скільки не буде електроенергії

18:13

Міністр війни США пригрозив РФ і зробив заяву про завершення війни в УкраїніВідео

18:10

Порошенко видав державні РЕБи за власну допомогу армії, - заява військового

17:57

"Не приймають ні свої, ні чужі": Дорн зробив скандальні заяви про Україну

17:52

Україна могла вже давно перемогти у війні, але все вирішив один нюанс - БудановВідео

17:34

Українцям перерахують тарифи на доставку газу: як дізнатись суму вже зараз

17:29

"Я б із задоволенням його потривожив": Усик отримав несподіваний виклик

16:56

РФ не відправить всю техніку в Україну: розкрито "вигідніший" план окупантівВідео

16:54

"Не вміють опускати якір": генсек НАТО Рютте здивував заявою про росіянВідео

16:48

Гризуни обходять стороною: автор розкрив прості народні методи захисту деревВідео

Реклама
16:41

У XIX столітті в Україні з'явилася піраміда: де вона знаходиться і кому належалаВідео

16:38

Наскільки давньою є історія України: чому ідея Оріани ще й досі популярна

16:31

Євро продовжує шалено рости: новий курс валют на 16 жовтня

16:05

Чому росіяни мають успіхи на фронті: в НАТО назвали головні причини

15:59

Хотіла "по тихому": Лобода таємно виступила для відомого російського футболістаВідео

15:52

Коробка передач служитиме довше: що потрібно зробити водіям в заторі

15:43

Штраф за паркан: кого в Україні можуть покарати на кругленьку суму

15:25

З боку Білорусі є загроза: Зеленський попередив про наміри ворога

15:15

Війська Путіна штурмують під Куп'янськом: військові розповіли, що відбуваєтьсяВідео

15:11

Секрет приховували 90 років - знахідка в центрі Києва змінює підручники історіїВідео

15:04

Проблема більшості жінок: що має бути у шафі сучасної жінки

14:55

"Інтереси країни": в Кремлі відповіли Трампу та традиційно звинуватили Україну

14:43

Зима без укусів: куди насправді зникають комарі під час зимових холодів

14:34

Країну накрив потужний і затяжний шторм: коли закінчиться магнітна буря

14:24

Стояла над дітьми з ножем: колишній чоловік Брітні Спірс згадав моторошний інцидент

14:19

"Усвідомте це": співак-воїн Хливнюк емоційно звернувся до українців

14:14

П'ять маленьких хитрощів iOS 26, які зроблять ваш iPhone кращим

14:07

Якою буде війна у 2026-му і новий фронт Путіна в Європі: Коваленко зробив прогнозВідео

14:05

Чи мали ваші предки важку долю: шлях роду захований у прізвищі

13:59

Картопля: скарб української землі, що нагодував світ і став символом домашнього затишку новини компанії

Реклама
13:47

Як швидко почистити волоські горіхи без молотка: швидкий та дієвий лайфхакВідео

13:47

Дочка в комі 11 років: який вигляд має син Висоцької та Кончаловського

13:17

Хочуть взяти у кільце: окупанти активізувались на новому відтинку фронту, деталі

13:08

Чому Леся Українка стала ключовою фігурою в російській пропаганді: пояснення дослідника

13:06

"Може загуляю": Аліна Гросу зізналась, чого боїться в стосунках з чоловіком

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 жовтня: Близнюкам відпустити, Ракам - брати ініціативу

12:45

РФ має намір оточити чотири міста на фронті, вибрала два напрямки - Кротевич

12:42

Не гірше шуби та вінегрету: новий рецепт салату з бурякомВідео

12:28

Без дощів і без снігу: синоптик сказала, що скоро в Україні пригріє сонце

12:18

Дженніфер Еністон розповіла, чому відмовилася від усиновлення

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти