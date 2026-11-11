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Росіяни імітували переговори в Абу-Дабі: в NTV розкрили мотиви Путіна

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 19:40
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Єдиним реальним результатом тристоронньої зустрічі став обмін полоненими, вважає оглядачка NTV.
Росіяни імітували переговори в Абу-Дабі: в NTV розкрили мотиви Путіна
Путін використовує переговори для власної мети / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Головне з коментаря:

  • Результат зустрічі - домовленість про обмін полоненими
  • Путін не дав переговірникам мандату на компроміс
  • Зеленський змушений підігрувати, щоб не втратити Трампа

Тристоронні переговори України, США та країни-агресорки Росії в Абу-Дабі були здебільшого імітацією. Путін не зацікавлений у перемир'ї, а Київ змушений підтримувати діалог, щоб не втратити прихильність Дональда Трампа. Про це пише оглядачка NTV Фрауке Німеєр.

Вона нагадала, що делегації зустрічалися два дні - вперше за дев'ять місяців у тристоронньому форматі, а сторони погодили обмін понад 1000 полоненими з кожного боку. Попри оптимістичні заяви всіх трьох сторін, авторка наголошує на відсутності реальних домовленостей.

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"Окрім цієї (обмін полоненими - ред.) домовленості, жодного конкретного результату повідомити не можна", - пише Німеєр.

Водночас глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що розмови неодмінно продовжаться, а український переговірник Давид Арахамія побачив "хороший імпульс" для рішення до кінця року. У четвер, 12 листопада, спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з Путіним у Москві.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чому Путін не погоджується на перемир'я

На думку Німеєр, Кремль не дав своїм переговірникам повноважень на справжній компроміс, зокрема на найважливіший перший крок будь-якого мирного процесу - припинення вогню.

"Путін навряд чи надав би своєму переговірнику на цьому етапі мандат на вироблення справжнього компромісу", - зазначає авторка.

Вона пояснює це тим, що війна зараз розвивається вигідно для Кремля, але не на фронті: за підрахунками сайту Silent Crow, за майже п'ять років вторгнення на кожен захоплений квадратний кілометр України припадає шестеро загиблих росіян. Ставка Путіна, за словами оглядачки, - тиск на цивільних через удари по критичній інфраструктурі взимку.

Крім того, Кремль хоче вести переговори про нову, ширшу європейську архітектуру безпеки, причому без участі європейців.

Навіщо Зеленському переговори без перспективи

Оглядачка вважає, що Київ також змушений грати свою роль. Нещодавно Трамп дорікнув Зеленському в неповазі до Путіна, і відмова від переговорів дала б американському президенту нові аргументи для критики.

Саме тому, на думку Німеєр, делегації в Абу-Дабі лише відтворювали переговорний процес.

"Тож у вівторок і середу в Абу-Дабі довелося імітувати переговори без жодної перспективи, що зброя замовкне", - пише вона.

Реальний шанс на мир, за її словами, з'явиться лише тоді, коли Україна переживе зиму, а Захід посилить санкції проти Росії та контроль за їх виконанням.

"Лише коли російський правитель відчує справжній тиск і необхідність звільнитися від нього, перемир'я може стати визвольним і для Путіна", - підсумувала оглядачка.

Чому Трамп підіграє Путіну на переговорах

Ексміністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду пояснив, що Кремль намагається схилити Трампа на свій бік економічними пропозиціями.

"Тому я бачу можливості пропозицій, які фактично є неприхованим економічним хабарем. І Трамп на нього ведеться", - наголосив дипломат.

За словами експерта, інших важелів впливу на американського президента в Москви немає.

"Тож Путіну залишається лише грати на нестримному бажанні Трампа до збагачення", - пояснив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився 10 листопада. За даними Суспільного з посиланням на СЗР, сторони обговорювали гарантії безпеки. У зустрічі брали участь представники України, Росії та США.

Другий день переговорів тривав щонайменше дві години. Сторони обговорили архітектуру безпеки й гуманітарні питання. Окремою темою став масштабний обмін полоненими.

Після завершення раунду президент України виступив із заявою. Зеленський підбив підсумки переговорів і анонсував новий обмін. Також він повідомив про поїздку американських посланців до Росії.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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