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В України ще одна проблема: Орбан створює ультраправу фракцію у Європарламенті

Яна Ставська
30 червня 2024, 17:22
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Угорський премʼєр обʼєднує довкола себе проросійські "консерви".
В України ще одна проблема: Орбан створює ультраправу фракцію у Європарламенті
Орбан готує Україні нові випробування / Колаж Главреда. Фото: Твіттер Віктора Орбана

Проросійський угорський премʼєр Віктор Орбан створює ультраправу фракцію всередині Європарламенту. До неї ввійдуть також експремʼєр Чехії Андрей Бабіш, який свого часу був прихильним до політики Путіна і Росії, та голова правопопулістської партії Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль.

Про створення так званого ультраправого альянсу "Патріоти за Європу" Орбан оголосив у своєму Twitter (Х). Стверджується, що члени вже підписали меморандум про співпрацю.

За словами Орбана, європейці, мовляв, хочуть трьох речей - миру, порядку і розвитку.

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Судячи з опублікованого премʼєром Угорщини гасла, обʼєднання претендуватиме на місце ультраправих і правопопулістських рухів у Європарламенті та обстоюватиме зміну міграційної політики та блокуватиме ініціативи щодо економічної і збройної допомоги Україні.

Позиція Угорщини до війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився підтримати початок вступних переговорів про членство України в ЄС за умови, що Київ публічно зобов'яжеться виконати 11 вимог Будапешта, серед яких - визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

В Угорщині посилаються на те, що загалом у Закарпатській області, згідно з переписом 2001 року та попередніх років, частка угорців становила понад 10%.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про відповідь України на умови Орбана.

"Є діалог, він непростий, бо є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє і в ті рішення, які ухвалюють лідери. Ми розбудовуємо двосторонні відносини й бачимо успіх",– зазначила Стефанішина.

Варто зауважити, що Угорщина вже давно зайняла проросійську позицію щодо Києва. Будапешт блокує не тільки вступ України до ЄС, а й до НАТО. Щоправда, згідно з останньою інформацією, Альянсу вдалося подолати вето Угорщини.

В уяві Орбана, підтримка України в плані зброї та грошей нібито втягує країни Заходу у війну проти Росії . Також угорський прем'єр постійно марить Третьою світовою і ядерною ескалацією, повторюючи методички Кремля.

Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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