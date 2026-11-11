Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 19:26
google news Підпишіться
на нас в Google
Для промисловості діятимуть обмеження потужності, а енергетики цілодобово відновлюють пошкоджені атаками мережі.
В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада
Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Коротко:

  • 12 листопада частина областей житиме з відключеннями
  • Для всіх споживачів - від 1 до 3 черг цілодобово
  • Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему

У четвер, 12 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень - від 1 до 3 черг. Про це повідомила НЕК Укренерго в Telegram.

Причиною обмежень у компанії назвали наслідки атак країни-агресорки РФ на енергосистему. Ремонтні бригади працюють без перерв.

відео дня

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в Укренерго.

Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Напередодні, 11 листопада, погодинні відключення охоплювали від 1,5 до 4 черг.

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де перевірити черги відключень на 12 листопада

В Укренерго наголосили, що час відключень для конкретної адреси слід перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу. Йдеться про обленерго, а в низці регіонів, зокрема в Києві, - про компанії ДТЕК.

Актуальні черги зазвичай публікують:

  • сайти обленерго та їхні сторінки в соцмережах;
  • офіційні чат-боти й застосунки операторів систем розподілу;
  • регіональні канали ДТЕК там, де працює компанія.

Під час тривалих відключень можна скористатися пунктами незламності - там мають бути світло, тепло, зв'язок і питна вода. Адреси найближчих пунктів оприлюднюють місцеві органи влади, а загальну інформацію про мережу пунктів незламності публікує Міністерство розвитку громад та територій України.

Чи будуть відключення світла в Україні всю зиму

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду попереджав, що Росія не відмовиться від ударів по енергетиці, а українцям доведеться жити з обмеженнями.

"Удари будуть і надалі. Графіки відключень теж будуть - і всю зиму, і, ймовірно, у подальшому", - наголосив експерт.

Водночас він закликав не панікувати, адже енергосистема вже пережила не одну хвилю атак.

"Тож ми пройшли чергову хвилю ударів. Тому все, що зараз відбувається, не є приводом для відчаю", - зазначив Гончар.

За словами експерта, точно спрогнозувати ситуацію в енергосистемі можуть лише фахівці, які нею керують.

"Об'єктивну відповідь на це питання може дати лише диспетчер "Укренерго", який бачить, як усе скомутовано і як може бути перекомутовано в разі потреби", - пояснив він.

Відключення світла - новини

Як повідомляв Главред, 11 листопада в частині областей діяли погодинні відключення в обсязі від 1,5 до 4 черг. Напередодні Укренерго попередило про відключення для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості.

Того ж дня частина споживачів у восьми областях залишилася без світла через атаки РФ. За даними Міненерго, у кількох регіонах довелося застосувати аварійні відключення. У більшості інших областей діяли графіки погодинних відключень для населення.

Ще раніше українців попереджали про відключення на 10 листопада. Тоді обмеження для всіх категорій споживачів передбачали від 2 до 4 черг. З того часу нижня межа відключень поступово знижувалася.

Читайте також:

Про джерело: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
обстріли Укренерго енергетика відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Виконати цієї доби": Зеленський дав завдання Повітряним силам на тлі атак РФ

"Виконати цієї доби": Зеленський дав завдання Повітряним силам на тлі атак РФ

21:02Політика
В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

19:26Енергетика
Уражено носій "Калібрів": з'явилися нові подробиці атаки СБУ на порт Усть-Луга

Уражено носій "Калібрів": з'явилися нові подробиці атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Хто вміє краще за інших підтримувати оточуючих: названо чотири дати народження

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з відром попкорну за 51 с

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Китайський гороскоп на завтра, 12 листопада: Зміям — обережність, Коням — команда

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

Гроші перестануть бути проблемою: три знаки зодіаку виберуться зі скрути

Останні новини

21:55

Секрет ідеального бургера від McDonald's: що радять додати самі співробітники

21:53

Дрова висохнуть на 40% швидше: у чому секрет скандинавського способу укладання

21:17

Безкоштовні саджанці будуть уже навесні: які рослини можна розмножити листопаді

21:02

"Виконати цієї доби": Зеленський дав завдання Повітряним силам на тлі атак РФ

20:58

У вазонах з'явилися чорні мушки: який простий продукт може швидко їх відлякати

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
20:58

Батареї запрацюють на максимумі: що допоможе теплу наповнити кімнатиВідео

20:01

Цвіль атакує кімнатні рослини: як врятувати квіти та запобігти бідіВідео

19:40

Росіяни імітували переговори в Абу-Дабі: в NTV розкрили мотиви Путіна

19:26

В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

Реклама
19:21

Уражено носій "Калібрів": з'явилися нові подробиці атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:10

"Не Москва, так Мінськ": Тишкевич про нову гру Лукашенка навколо переговорівПогляд

19:06

Життя стане спокійнішим: чотири знаки китайського зодіаку відчують полегшення

18:59

Батарея гаряча зверху, але холодна знизу: чому не варто одразу спускати повітряВідео

18:58

Є загиблі, поранені та значні руйнування: РФ вдарила по Яготину під Києвом

18:43

РФ може запустити десятки ракет впродовж 48 годин - які регіони під загрозою

18:34

Щури можуть бути зовсім поруч: 8 ознак появи гризунів у будинку

18:26

"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

18:10

У Путіна зробили заяву про обмін територіями з Україною і виставили ультиматум

17:51

Особливий шанс у листопаді: чотири знаки зодіаку зможуть змінити своє життя

17:48

Прикрашатиме сад навіть у морози: яку рослину варто посадити восени

Реклама
17:43

Посланці Трампа летять до Путіна з важливим проханням: яку згоду хочуть отримати США

17:43

В Росії б'ють на сполох через втрату одразу трьох екіпажів льотчиків - що сталось

17:27

Вибухи в Омську не стихали кілька годин: під ударом опинився найбільший НПЗ

17:22

Вступ України до ЄС можуть відкласти на 10 років: що кажуть дипломати

17:21

Що категорично не можна палити в печі: 9 матеріалів, які становлять небезпеку

17:12

Чому бізнесу бракує людей, поки досвідчені кандидати не можуть знайти роботу

16:58

"П'ятий рік чекаю": Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність нагород

16:55

Навіщо водії кладуть котячий наповнювач у багажник: зимовий трюк із користю

16:49

Росія запропонувала країнам НАТО пакти про ненапад: що задумав Кремль

16:41

Деревна зола може замінити одразу кілька засобів - як використати її вдома

16:39

Погода готує різкий поворот: після дощів і мокрого снігу в Україні потеплішає до +20°C

16:34

Зірок "Величного століття" не впізнати: як зараз виглядають Ібрагім та Хатідже

16:31

Як вибрати апельсин, щоб він був солодким і соковитим: прості підказки

16:19

Чому 12 листопада не можна вирушати в далеку подорож: яке церковне свято

16:15

Як захистити дерева після опадіння листя: агроном розкрив правильну схему обробки

16:06

Переговори в Абу-Дабі дали перший результат: Зеленський підбив підсумки

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: курс валют на 12 листопада

15:44

З чим носити пуховик зимою 2027: стилістка показала 5 модних образівВідео

15:36

"Це мій прямий обов'язок": Оксана Білозір готова повернутися в політику

15:33

Дивно, але геніально: чому британці миють посуд у тазику, несподівана відповідьВідео

Реклама
15:24

Україну хочуть розрізати по Дніпру: який наказ віддав Генштаб РФ та які шанси у ворога

15:23

У кімнаті холодно навіть із закритими вікнами: простий тест допоможе знайти причину

15:15

Чи продовжує РФ вимагати виведення українських військ з Донбасу: що заявив Буданов

14:45

Хто може бути причетний до загибелі Кузьми Скрябіна: версія Олега Скрипки

14:13

"Рятували мене і Ганнусю": лікарі боролися за життя Сумської та її доньки

14:01

Керівник компанії: Уряд будує нову трасу за 10 млрд грн, хоча досі має мільярдні борги перед "Автострадою".

13:59

Переговори в Абу-Дабі завершилися: основні результати та заяви Росії, України та США

13:54

Не лише холодильник: який звичний прилад непомітно витрачає багато електрики

13:45

Україна готується випробувати систему "Фрейя": Зеленський назвав терміни

13:38

Замість освіжувача повітря: 4 кімнатні рослини з приємним запахом

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти