В Україні пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 12 листопада

Коротко:
- 12 листопада частина областей житиме з відключеннями
- Для всіх споживачів - від 1 до 3 черг цілодобово
- Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему
У четвер, 12 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень - від 1 до 3 черг. Про це повідомила НЕК Укренерго в Telegram.
Причиною обмежень у компанії назвали наслідки атак країни-агресорки РФ на енергосистему. Ремонтні бригади працюють без перерв.
"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в Укренерго.
Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Напередодні, 11 листопада, погодинні відключення охоплювали від 1,5 до 4 черг.
Де перевірити черги відключень на 12 листопада
В Укренерго наголосили, що час відключень для конкретної адреси слід перевіряти на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу. Йдеться про обленерго, а в низці регіонів, зокрема в Києві, - про компанії ДТЕК.
Актуальні черги зазвичай публікують:
- сайти обленерго та їхні сторінки в соцмережах;
- офіційні чат-боти й застосунки операторів систем розподілу;
- регіональні канали ДТЕК там, де працює компанія.
Під час тривалих відключень можна скористатися пунктами незламності - там мають бути світло, тепло, зв'язок і питна вода. Адреси найближчих пунктів оприлюднюють місцеві органи влади, а загальну інформацію про мережу пунктів незламності публікує Міністерство розвитку громад та територій України.
Чи будуть відключення світла в Україні всю зиму
Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду попереджав, що Росія не відмовиться від ударів по енергетиці, а українцям доведеться жити з обмеженнями.
"Удари будуть і надалі. Графіки відключень теж будуть - і всю зиму, і, ймовірно, у подальшому", - наголосив експерт.
Водночас він закликав не панікувати, адже енергосистема вже пережила не одну хвилю атак.
"Тож ми пройшли чергову хвилю ударів. Тому все, що зараз відбувається, не є приводом для відчаю", - зазначив Гончар.
За словами експерта, точно спрогнозувати ситуацію в енергосистемі можуть лише фахівці, які нею керують.
"Об'єктивну відповідь на це питання може дати лише диспетчер "Укренерго", який бачить, як усе скомутовано і як може бути перекомутовано в разі потреби", - пояснив він.
Відключення світла - новини
Як повідомляв Главред, 11 листопада в частині областей діяли погодинні відключення в обсязі від 1,5 до 4 черг. Напередодні Укренерго попередило про відключення для всіх категорій споживачів і обмеження потужності для промисловості.
Того ж дня частина споживачів у восьми областях залишилася без світла через атаки РФ. За даними Міненерго, у кількох регіонах довелося застосувати аварійні відключення. У більшості інших областей діяли графіки погодинних відключень для населення.
Ще раніше українців попереджали про відключення на 10 листопада. Тоді обмеження для всіх категорій споживачів передбачали від 2 до 4 черг. З того часу нижня межа відключень поступово знижувалася.
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Про джерело: Укренерго
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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