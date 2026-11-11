'П'ятий рік чекаю': Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність нагород

Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність державних нагород.

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Ілона Гвоздьова звернулася до Зеленського через відсутність нагород / колаж: Главред, фото: ОПУ, instagram.com/ilonagvozdeva

Коротко:

Гвоздьова привітала колег із визнанням їхніх заслуг

Гвоздьова​​​​​​​ звернула увагу на можливу плутанину з документами через зміну прізвища

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова публічно звернулася до президента Володимира Зеленського та висловила невдоволення тим, що вже п’ять років не може отримати почесне звання заслуженої артистки України. За її словами, документи на присвоєння звання подали кілька років тому, проте рішення досі не ухвалено. Про це танцівниця написала в InstaStories.

Приводом для емоційної заяви стало нещодавнє вручення державних нагород представникам української культури. Гвоздьова привітала колег із визнанням їхніх заслуг, але водночас нагадала главі держави про власну ситуацію.

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"Так радію, пане президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури та мистецтва й роздаєте їм нагороди та ордени! Може, й мене нарешті привітаєте, бо мої документи на звання заслуженого артиста п’ятий рік поспіль лежать десь там в архівах, і я ніяк того не заслуговую!" - написала танцівниця.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Крім того, Гвоздьова звернула увагу на можливу плутанину з документами через зміну прізвища після одруження. Вона уточнила, що в офіційних документах може фігурувати її колишнє прізвище, тому попросила враховувати цей нюанс.

"Якщо що, Гвоздьова - це Хомякчук! Це одна й та сама людина! У якої безліч нагород від ЗСУ й жодної від вас! Та я все ще чекаю", - додала танцівниця.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Кого Зеленський нагородив до Дня працівників культури

Публічне звернення Гвоздьової пролунало після зустрічі Володимира Зеленського з представниками культурної спільноти, яка відбулася 9 листопада з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Під час заходу президент вручив державні нагороди понад 30 діячам культури. Ще понад 40 представників галузі отримали почесні звання.

Серед нагороджених - Дар’я Астаф’єва, Ярослава Гресь, учасники гурту "Дахабраха" Марко Галаневич та Олена Цибульська, Тарас Тополя, Валерія Гузема та Любко Дереш.

Крім того, посмертно орденом "Золота Зірка" нагородили письменника Володимира Вакуленка.

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Про особу: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою широкому загалу після участі в проектах "Танцюють усі", а потім "Танці з зірками". Вона - українська танцівниця, хореографка, а також педагогиня, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної танцювальної студії Gvozdeva Dance Complex.

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