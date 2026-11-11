"Переговори були непростими": Буданов розповів, чого домоглася Україна

Головне із заяви:
- Делегація два дні шукала шляхи завершення війни
- Позиція України щодо миру залишається незмінною
- Щодо повернення полонених є суттєвий результат
Українська делегація досягла суттєвого результату в питанні повернення полонених під час переговорів в Абу-Дабі, однак кількість людей і терміни обміну поки не розголошуються. Самі переговори були непростими. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в Telegram.
За його словами, українська делегація протягом двох днів працювала над пошуком шляхів завершення війни. Також Буданов наголосив, що повернення кожного полоненого залишається для України безумовним пріоритетом.
"Окремий напрям переговорів - повернення наших полонених додому. У цьому питанні маємо суттєвий результат. Повернення кожного українця залишається нашим безумовним пріоритетом", - написав Буданов.
Яка позиція України на переговорах в Абу-Дабі
Керівник ОП підкреслив, що Київ не змінює підходів до мирного процесу і наполягає на гарантіях, які не дозволять Росії напасти повторно.
"Позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення російської агресії", - заявив Буданов.
Він також подякував спецпосланцям США Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за "професіоналізм, наполегливість і зусилля", а Об'єднаним Арабським Еміратам - за сприяння переговорному процесу.
"Наше головне завдання - якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру, зберегти життя українців і гарантувати безпеку нашої держави. Саме цього очікують від нас українці", - наголосив керівник ОП.
Коли переговори щодо завершення війни можуть дати результат
Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Вашингтон намагатиметься показати результат переговорів ще до кінця року.
"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", - сказав експерт.
Водночас політолог скептично оцінює шанси на швидкий прорив, адже позиції сторін залишаються надто далекими.
"Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.
Переговори в Абу-Дабі - новини за темою
Як повідомляв Главред, перед стартом зустрічі в Еміратах керівник ОП оцінив перспективи переговорів. Буданов тоді заявив, що ці переговори - не останні, а прогресом назвав саму домовленість про зустріч. До порядку денного увійшли обмін полоненими, повернення цивільних і дітей та припинення ударів.
Тристоронні зустрічі в ОАЕ стартували 10 листопада. Рустем Умєров тоді назвав основні теми розмови з американською та російською сторонами. Серед пріоритетів Києва - припинення бойових дій, гарантії безпеки та економічне відновлення.
Після завершення раунду свої підсумки озвучив і президент. Володимир Зеленський зробив низку заяв щодо питання Донбасу та ППО. Він також розповів про можливі параметри майбутнього обміну.
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Про персону: Андрій Золотарьов
Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.
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