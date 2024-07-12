Байден назвав умову для розмови з Путіним і сказав, чи можливо це зараз

За словами президента США, немає світового лідера, з яким він не готовий взаємодіяти.

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Байден сказав, що не бачить у Путіна готовності до зміни поведінки / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним, поки російський диктатор не змінить свою поведінку. Про це глава Білого дому сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити в сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.

"Я не готовий говорити з Путіним, поки він не змінить свою поведінку", - додав президент США. відео дня

Байден додав, що Путін думав, що виграв війну, але він захопив лише 17,3% території України.

"Вони [армія РФ] не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, убитими або пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - сказав президент США.

За його словами, ідея того, що Росія зміниться фундаментально в найближчому майбутньому, не реалістична.

Байден також додав, що РФ не зупиниться на Україні та згадав виступ Путіна перед вторгненням.

Водночас він зазначив, що готовий говорити з Путіним, якби той йому зателефонував.

Зустріч Байдена і Зеленського

Під час саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом. За підсумками зустрічі було ухвалено низку рішень, а американський президент запевнив Україну в підтримці.

На початку зустрічі Байден запевнив Зеленського в тому, що Америка й надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії та надаватиме їй пакети озброєння та іншої допомоги. Також американський лідер зазначив, що українці добре обороняються, зокрема, він згадав про те, що ЗСУ змогли зупинити просування ворога на Харківщині та стабілізувати лінію фронту влітку.

"Ви довели, що Росія не переможе Україну, виграє саме Україна. Я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці і підтримаємо вас", - наголосив американський президент.

На відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть Києву додаткову батарею ЗРК Patriot. Дві батареї Patriot надійдуть від Німеччини та Румунії. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

Керівники США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад один мільярд доларів на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року".

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбувся з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та був присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

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