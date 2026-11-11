Переговори в Абу-Дабі дали перший результат: Зеленський підбив підсумки

Українська команда зустрінеться з представниками США 12 листопада в Дубліні, щоб визначити наступні кроки.

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Зеленський розкрив три підсумки переговорів в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви:

Сторони домовилися готувати новий обмін полоненими

Після Абу-Дабі американці поїдуть на розмову в Росію

Зустріч України та США призначено на 12 листопада в Дубліні

За підсумками тристоронніх переговорів в Абу-Дабі досягнуто гуманітарної домовленості про підготовку нового обміну полоненими. Американські представники поїдуть у Росію, а 12 листопада українська сторона зустрінеться з ними в Дубліні, щоб скоординувати позиції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, переговорна команда доповіла про результати зустрічей з американською делегацією та представниками країни-агресорки, а також про координацію з європейськими партнерами, які теж були в Еміратах.

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Президент виокремив три ключові результати переговорів.

"Перше: важлива гуманітарна домовленість про підготовку нового обміну. Друге: сторони обговорили погляди на гарантування безпеки, і потрібно, щоб першим кроком було закінчення цієї війни та гарантії безпеки України. Третє: обговорили ширші формати подальшої роботи за участі європейців", - написав Зеленський.

Що буде після переговорів в Абу-Дабі

Після розмови американців у Росії Київ і Вашингтон ще раз скоординують позиції та визначать можливі наступні кроки. Зеленський наголосив, що український пріоритет - якнайшвидше закінчення війни достойним миром, а Європа має бути представлена на всіх етапах реальної дипломатії.

Також президент закликав США посилити тиск на державу-агресорку.

"Потрібно, щоб Америка мала сильну позицію і так впливала на джерело цієї війни, а саме - на Росію, щоб вона свою війну закінчила", - підкреслив глава держави.

Зеленський також подякував американській стороні за організацію зустрічей і посередництво, Еміратам - за майданчик для розмови, а європейським представникам - за "принципову й сильну позицію заради миру".

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Який обмін полоненими готують Україна та Росія

Напередодні, 10 листопада, Зеленський розповідав про параметри обміну, які напрацювала українська делегація. Формулу до Кремля мають передати посередники зі США.

"Хочуть зробити 1000 на 1000, може, 1500 на 1500. Якийсь великий обмін. З цим поїдуть американці в Росію", - казав президент.

Коли можливий прорив у переговорах щодо війни в Україні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Білий дім намагатиметься показати результат у переговорах ще до кінця року.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", - сказав експерт.

Водночас політолог скептично оцінює шанси на швидкий успіх через позиції всіх учасників процесу.

"Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, перший день тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі був зосереджений на гуманітарних питаннях. Тоді Зеленський після розмови з командою заявив, що з росіянами важко.

Другий день переговорів в Еміратах тривав щонайменше дві години. Після його завершення глава російської делегації Володимир Мединський виступив із заявою про потребу в комплексному перегляді безпекових механізмів у Європі. Сторони також обговорили архітектуру безпеки та масштабний обмін полоненими.

Напередодні фінальної зустрічі американські посередники запропонували Україні новий план щодо Донбасу. Київ, за даними The Telegraph, відкинув пропозицію США. Перед переговорами Трамп заявив, що після війни Україна матиме "інший вигляд".

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Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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